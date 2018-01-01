"Фіолет" презентовали душевный клип на песню "Найкращий друг"

Украинская группа "Фіолет" сняла видеоработу о дружеских отношениях.

Трек "Найкращий друг" украинской группы "Фіолет" войдет в их будущий альбома "Aurora". Съемки клипа продолжались в течение всей ночи на разных столичных локациях и завершились только утром в одной из киевских квартир.

Участники группы "Фіолет" рассказали:

Мы снимали почти до пяти утра, некоторые дубли повторялись десятки раз, чтобы потом иметь возможность выбрать самые удачные и, надеемся, нам это удалось. Ночной город вдохновлял и дарил энергию и силы до самого рассвета.

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Режиссером клипа стал Александр Шкрабак (WMD Agency), уже известный сотрудничеством с Brunettes Shoot Blondes и Indytronics, а также собственными короткометражными лентами, что были представлены на различных кинофестивалях.

По режиссерскому замыслу тема дружбы раскрывается через отношения сына и матери, которая ради ребенка по ночам, тайком, учится кататься на роликах, чтобы стать ему действительно лучшим другом. Музыканты группы в клипе также делятся своими мыслями по поводу того, что такое настоящая дружба.

Александр Шкрабак говорит:

Я очень рад, что группа поддержала мою идею, ведь прообразом главной героини стала моя мама. Я считаю, что дружба в семье — это самое важное, и надо уметь быть настоящим другом своим детям и родителям.

Главную роль в клипе сыграла заслуженная артистка Украины Ксения Баша, и ее девятилетний сын Василий, для которого эта роль стала актерским дебютом:

Сын приехал на съемочную площадку в шесть утра и сразу сказал мне, чтобы я ему ни в чем не помогала, он сам будет слушать режиссера и делать, что считает нужным. С самого рождения я стараюсь строить наши отношения на доверии и любви, быть ему настоящим другом и не указывать, с кем кроме меня ему дружить.

Песня "Найкращий друг" стала третьим синглом с будущего альбома "Aurora", который увидит свет уже этой осенью. В поддержку альбома музыканты поедут в тур по городам Украины, даты будут анонсированы уже в ближайшее время на официальных аккаунтах группы.

Посмотреть клип "Найкращий друг" группы Фіолет можно здесь:

Напомним, "Бумбокс" и The Gitas выпустили третью версию дуэтной песни "Тримай мене".