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68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом

Комментариев: 3
Голливудский актер Ричард Гир готовится к пополнению в семье.
68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом
68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом
GettyImages.com

68-летний актер Ричард Гир вскоре во второй раз станет отцом - его 35-летняя жена Алехандра Сильва ждет первого их общего ребенка.

Об этом передает испанское издание ABC.

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При этом источник отметил, что пока неизвестно, где пара собирается родить ребенка: в Испании, или США.

Напомним, что регистрация брака Ричарда Гира и Алехандры Сильвы прошла в Вашингтоне 5 мая. Накануне Ричард заявил, что он “самый счастливый человек в мире“.

От предыдущего брака у Ричарда есть 18-летний сын, а в Алехандры - пятилетний Альберто.

Ранее звезда сериала “Форс-мажоры“ Патрик Джей Адамс скоро впервые станет отцом.

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Теги: Ричард Гир, Алехандра Сильва, новости, шоу-биз
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  08.08.2018, 15:50
Оценка:  0
pусский
Я не дед, у меня торчит как стрела! А пёрнул я как ракета "Сатана", гы-гы-гы!
гость  (аноним)  08.08.2018, 15:47
Оценка:  0
гость
какой ты будешь, руссссский......
pусский  (аноним)  08.08.2018, 14:44
Оценка:  0
pусский
Ебливый дед, что тут скажешь...
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