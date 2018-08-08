Голливудский актер Ричард Гир готовится к пополнению в семье.

68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом GettyImages.com

68-летний актер Ричард Гир вскоре во второй раз станет отцом - его 35-летняя жена Алехандра Сильва ждет первого их общего ребенка.

Об этом передает испанское издание ABC.

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При этом источник отметил, что пока неизвестно, где пара собирается родить ребенка: в Испании, или США.

Напомним, что регистрация брака Ричарда Гира и Алехандры Сильвы прошла в Вашингтоне 5 мая. Накануне Ричард заявил, что он “самый счастливый человек в мире“.

От предыдущего брака у Ричарда есть 18-летний сын, а в Алехандры - пятилетний Альберто.

Ранее звезда сериала “Форс-мажоры“ Патрик Джей Адамс скоро впервые станет отцом.