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Украинская певица снимет клип на Лазурном берегу

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Украинская певица KaVa отправилась на Лазурное побережье в поисках локаций для нового клипа.
KaVa снимает новый клип
KaVa снимает новый клип
пресс-служба

Финальный месяц лета для артистов шоу-бизнеса является трамплином для предстоящего старта нового творческого сезона. Кто-то обкатывает клубную программу, некоторые постепенно входят в рабочий режим, а певица KaVa задумала отснять в августе свежее видео.

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Украинская исполнительница KaVa готовится экранизировать свой хит "Лавинами", ставший музыкальным экспериментом и некой пробой пера в трендовых саунд-направлениях. Певица улетала на Лазурное побережье в поисках необходимых локаций для будущего съемочного процесса. Сейчас девушка проводит время в Каннах, где подбирает стильные образы для предстоящего клипа:

Мы оговаривали с режиссером разные идеи – как можно изобразить историю из композиции в трехминутное кино. Песня "Лавинами" очень душевная, романтичная и личная, она о переживаниях и переменах, с которыми сталкиваются люди. И мне кажется, что Французская Ривьера – это идеальное место для подобных рассказов. Здесь не просто живописные пейзажи и потрясающей красоты море, мне здесь хочется отпустить все проблемы и просто дышать полной грудью, ощущать себя девушкой, которая верит в искренность чувств и силу человеческой поддержки.

Совсем скоро артистка расскажет о знаковом треке "Лавинами" и познакомит со съемочной командой видео.

Напомним также, что Дуа Липа выступила в откровенном наряде от украинского дизайнера.

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Теги: KaVa, певица KaVa, новый клип, съемки, Лазурное побережье
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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