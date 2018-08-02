Ольга Сумская и Кирилл Дыцевич показали впечатляющие фото со съемок мелодрамы «Две матери» на «1+1»

Осенью на телеканале «1+1» состоится премьера нового сериала «Две матери», производством которого занимается «1+1 Продакшн».

В фильме сыграют популярные украинские и белорусские актеры Ольга Сумская, Ирма Витовская, Зоряна Марченко, Ольга Атанасова, Виталина Библив, Николай Боклан, Михаил Пшеничный и Кирилл Дыцевич.

На своих страницах в социальных сетях актеры мелодрамы делятся эксклюзивными кадрами со съемок впечатляющих сцен и своими новыми образами. Так, Ольга Сумская, которая исполнит роль матери любимого главной героини, специально для съемок кардинально изменила имидж, сделав новую прическу.

Ольга рассказала:

Я сама предложила продюсерам изменить прическу для роли Лидии. Мы несколько дней искали новый образ, пробовали разные варианты, но ничего нового и интересно не могли найти. На эту прическу меня вдохновила Катрин Денев, с которой, кстати, я познакомилась на кинофестивале «Молодость». Я подумала: почему бы и нет! И утром в свой первый съемочный день прямо перед сценой меня подстригли, потому что при таком насыщенном графике в салон я просто не успевала. Ради роли я всегда иду смело на эксперименты.

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Любимец украинских зрительниц, белорусский актер Кирилл Дыцевич, который исполнит в фильме «Две матери» роль Сергея, поделился шокирующими кадрами со съемочной площадки. В своем инстаграме актер выложил фото, на котором лежит на дороге в мотоциклетном шлеме с ранами на лице. Оказывается, по сюжету герой Кирилла попадает в аварию на мотоцикле во время погони за автомобилем.

Напомним, сюжет ленты разворачивается вокруг двух молодых женщин, Марты и Зои, судьбы которых навсегда связала смерть близкого человека. Марта - невеста, а Зоя - сестра погибшего талантливого парня Сергея. Беременная Марта не может пережить смерть любимого, теряет их ребенка и впоследствии узнает о страшном диагнозе - бесплодие. К тому же, Зоя считает Марту виновной в смерти брата и стремится отомстить за это. Со временем судьба снова переплетает в причудливый узел жизни девушек. Между ними вновь появляется один любимый человек - богатый наследник империи ресторанов Андрей Завадский, его мать и один на двоих ребенок, оказавшийся в центре беспощадного противостояния двух матерей. Две женщины попытаются выяснить кто из них имеет больше права на ребенка - суррогатная или родная мать.

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Производством ленты занимается «1+1 Продакшн», продюсеры - Дарина Жукова, Алена Еремеева и Виктория Баранова. Главный режиссер и креативный продюсер - Евгений Баранов, оператор-постановщик- Виталий Запорожченко.

Премьера ленты запланирована в новом телевизионном сезоне на телеканале «1+1».

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