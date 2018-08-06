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Маша Ефросинина показала трогательное фото с сыном

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Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась редким семейным снимком.
Маша Ефросинина показала трогательное фото с сыном
Маша Ефросинина показала трогательное фото с сыном
.instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая Маша Ефросинина хоть и не скрывает личную жизнь, но и не особо ее афиширует. Однако на днях знаменитость решила все же порадовать поклонников редким семейным снимком.

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В своем Instagram-аккаунте Маша опубликовала фотографию с трехлетним сыном Александром и поделилась забавной историей:

Вернулся мой сын с моря! Говорит, увлёкся там красивой девочкой. Зовут Катя. И ей всего-то каких-то... 20 лет.

Поклонников Ефросининой поразил рассказ о ее маленьком сыне. Комментаторы принялись хватить его за воспитание:

Какое замечательное отношение к женщине, прям с детства! Не важно, сколько лет, важно, что понравилась! И возраст - не помеха...

Напомним, актер Патрик Джей Адамс, известный по главной роли в сериале “Форс-мажоры“, скоро впервые станет отцом.

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Теги: Маша Ефросинина, новости, шоу-биз, фото
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