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Софии Ротару - 71: фото в молодости и сейчас

Комментариев: 2
Во вторник, 7 августа, свой день рождения отмечает легендарная украинская певица София Ротару.
София Ротару отмечает 71-летие
София Ротару отмечает 71-летие
instagram.com/sofiarotaru.official

7 августа народной артистке Украины Софии Ротару исполнился 71 год.

Певица выступает на сцене с 1962 года, она исполняет бессмертные хиты “Червона рута“, “Водограй“, “Хуторянка“, “Черемшина“, “Монолог о любви“, “Пісня поміж нас“, которые знает каждый украинец.

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За десятки лет на сцене артистка объездила с гастролями весь мир и нашла поклонников практически в каждом уголке планеты.

В честь дня рождения легендарной Софии Ротару Ivona предлагает вспомнить, как она выглядела в молодости и как выглядит сейчас.

Напомним, американскую певицу Pink срочно госпитализировали. Причину ухудшения состояния артистки читайте здесь.

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Теги: София Ротару, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.08.2018, 13:16
Оценка:  -3
гость
Она мне писюн смокала в 98 в Ялте миниатюрная молдовашка
гость  (аноним)  07.08.2018, 13:13
Оценка:  -3
гость
Кто то ебет ету бабцу есть некрофилы?она будет ещё долго под фонограмму вернётся? Мамалыжница
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