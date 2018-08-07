Софии Ротару - 71: фото в молодости и сейчас

Во вторник, 7 августа, свой день рождения отмечает легендарная украинская певица София Ротару.

7 августа народной артистке Украины Софии Ротару исполнился 71 год.

Певица выступает на сцене с 1962 года, она исполняет бессмертные хиты “Червона рута“, “Водограй“, “Хуторянка“, “Черемшина“, “Монолог о любви“, “Пісня поміж нас“, которые знает каждый украинец.

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За десятки лет на сцене артистка объездила с гастролями весь мир и нашла поклонников практически в каждом уголке планеты.

В честь дня рождения легендарной Софии Ротару Ivona предлагает вспомнить, как она выглядела в молодости и как выглядит сейчас.

Напомним, американскую певицу Pink срочно госпитализировали. Причину ухудшения состояния артистки читайте здесь.