Умер актер и режиссер Игорь Славинский

Актер и режиссер Театра на Подоле, народный артист Украины Игорь Славинский скончался на 66-м году жизни.

Умер народный артист Украины Игорь Славинский.

Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис на своей странице в социальной сети Facebook:

Не стало Игоря Славинского... Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, Театру...

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Как передает ZN.ua, режиссер продолжительное время болел, но даже несмотря на болезнь и невыносимую жару продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве.

Олег Вергелис нежно отзывается об актере:

Игорь Славинский был из числа театральных людей, которые излучают теплый и добрый свет. То есть, он сам был подлинно светлым человеком Театра. Такой свет и еще неистребимый гуманизм - в каждом его спектакле - и в Театре на Подоле, и в Молодом, и в театре “Сузір'я“, во многих других театрах страны. Например, хит- долгожитель - его спектакль “Синий автомобиль“ (который идет очень долго и, увы, пережил своего создателя) - именно о потребности света в душе человеческой... Славинский любил хорошую прозу. Знал ключи для ее “взлома“ и удачного переноса на сцены. Игорь был не только режиссером, но и хорошим актером, он и обустраивал многие спектакли для своих замечательных коллег как сильные актерские бенефисы, как спектакли-исповеди. Поэтому его обожали актеры, его постоянно ждали в театрах разных украинских городов. Недавняя летняя рабочая поездка в Николаев оказалась роковой - последней. Организм не выдержал нагрузок, напряжения, жары. Не выдержал страстного “бега“ по кругу. А в родном Театре на Подоле он уже начал работу над булгаковским “Бегом“ с его капризными снами. И можно только представить каким бы был этот спектакль. Но теперь он и сам стал частью наших театральных снов. Светлая память...

Игорю Славинскому было 65 лет. С 1987 он являлся актером Театра на Подоле, а с 2008 года занимал должность режиссера-постановщика Театра на Подоле.

Режиссер также ставил спектакли на сценах других театров, играл в театрах и преподавал актерское мастерство в КНУТКиТ на курсе Николая Рушковского. На его счету также около 50 ролей в сериалах и фильмах.

Славинский четырежды становился лауреатом премии “Киевская пектораль“, в 2010 году получил премию имени Амвросия Бучмы за лучшую режиссуру спектаклей “Мертвые души“ и “Люксембургский сад“ в Театре на Подоле. В 2018 году получил звание Народного артиста Украины.

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