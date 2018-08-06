Анна Седокова восхитила откровенным купальником
Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась подтянутой фигурой в откровенном купальнике.
Снимок, на котором певица запечатлена во время отдыхе в Турции, был опубликован в ее Instagram-аккаунте с такой подписью:
Отдых с детьми - это когда ты берешь с собой 4 желанных книги и планируешь пересмотреть всего Антониони, а целый день катаешься на банане и подушке, засыпаешь под "Монстров на каникулах", в твоей постели постоянно многолюдно и по ней разбросаны UNO. Ставлю на все! Повышаю ставки 😂 Сегодня вытяну детей на детскую дискотеку. Пока на нее хотим только мы с подружкой 😂
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\Внимание привлекают подтянутые формы Седоковой, которые подчеркивает открытый розовый купальник.
Отдых с детьми - это когда ты берёшь с собой 4 желанных книги и планируешь пересмотреть всего Антониони, а целый день катаешься на банане и подушке, засыпаешь под Монстров на каникулах, в твоей постели постоянно многолюдно и по ней разбросаны UNO. Ставлю на все! Повышаю ставки 😂 Сегодня вытяну детей на детскую дискотеку. Пока на неё хотим только мы с подружкой 😂😂😂 #rixospremiumbelek #clubprivebyrixosbelek #rixosmoments
Поклонники артистки высоко оценили ее внешность и расхвалили за работу над фигурой:
Молодец, что родила 3-х очень красивых и умных детей (их надо очень много от таких элитных родителей). При этом выглядите просто великолепно. Дай Бог,счастья, любви и здоровьица; Какая шикарная 🔥 Аня идеальная 💝; Анна,ты такая прекрасная и фигура великолепная.
Напомним, бывшая жена украинского продюсера и рэпера Потапа Ирина Горовая поделилась горячими фотографиями с дочерью Натальей, на которых девушки позируют в купальниках.
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