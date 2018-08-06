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Анна Седокова восхитила откровенным купальником

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Украинская певица Анна Седокова отдыхает с детьми в Турции.
Анна Седокова восхитила откровенным купальником
Анна Седокова восхитила откровенным купальником
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась подтянутой фигурой в откровенном купальнике.

Снимок, на котором певица запечатлена во время отдыхе в Турции, был опубликован в ее Instagram-аккаунте с такой подписью:

Отдых с детьми - это когда ты берешь с собой 4 желанных книги и планируешь пересмотреть всего Антониони, а целый день катаешься на банане и подушке, засыпаешь под "Монстров на каникулах", в твоей постели постоянно многолюдно и по ней разбросаны UNO. Ставлю на все! Повышаю ставки 😂 Сегодня вытяну детей на детскую дискотеку. Пока на нее хотим только мы с подружкой 😂

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\Внимание привлекают подтянутые формы Седоковой, которые подчеркивает открытый розовый купальник.

 

Отдых с детьми - это когда ты берёшь с собой 4 желанных книги и планируешь пересмотреть всего Антониони, а целый день катаешься на банане и подушке, засыпаешь под Монстров на каникулах, в твоей постели постоянно многолюдно и по ней разбросаны UNO. Ставлю на все! Повышаю ставки 😂 Сегодня вытяну детей на детскую дискотеку. Пока на неё хотим только мы с подружкой 😂😂😂 #rixospremiumbelek #clubprivebyrixosbelek #rixosmoments

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Поклонники артистки высоко оценили ее внешность и расхвалили за работу над фигурой:

Молодец, что родила 3-х очень красивых и умных детей (их надо очень много от таких элитных родителей). При этом выглядите просто великолепно. Дай Бог,счастья, любви и здоровьица; Какая шикарная 🔥 Аня идеальная 💝; Анна,ты такая прекрасная и фигура великолепная.

 

Напомним, бывшая жена украинского продюсера и рэпера Потапа Ирина Горовая поделилась горячими фотографиями с дочерью Натальей, на которых девушки позируют в купальниках.

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Теги: Анна Седокова, новости, фото, шоу-биз
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Stavros-Mann    06.08.2018, 20:43
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Stavros-Mann
Жопа хорошая...
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