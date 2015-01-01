В Киеве выступит группа Slaves

Британские панки Slaves презентуют в украинской столице новый альбом под названием Acts Of Fear And Love, который выйдет 17 августа.

За три года у Айзека Холмана (барабаны, вокал) и Лори Винсента (гитара, бэк-вокал) произошло много чего. Они записали две пластинки, Are You Satisfied? (2015) и Take Control (2016).



Номинировались на главную независимую премию Британии, Mercury Prize. Основали собственный лейбл Girl Fight, куда подписали пару молодых, но перспективных банд. В конце концов, Лори Винсент стал отцом чудного парня по имени Барт, которого можно увидеть на обложке нового релиза.

Slaves выступят в Киеве: афиша пресс-служба

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Альбом Acts Of Fear And Love был записан в Брюсселе в этом году вместе с продюсером Джойлоном Томасом. Этот парень имеет несколько “тузов“ в своем послужном списке. Он продюсировал последний альбом U2 - Songs Of Experience, бестселлер Кендрика Ламара DAMN., последний альбом Royal Blood - How Did We Get So Dark?, M83 - Junk и дебютный студийник Slaves - Are You Satisfied?.

Группа вместе с Томасом записала девять песен, которые судя по синглам Cut And Run и Chokehold, делают звучание группы более экспериментальным в рамках жанра. Slaves сделали не бронебойную, хардкорную, трехаккордную панкуху, записанную на “коленке“, а более осмысленный мейнстримовый поп-панк с качественным продакшеном. Более тщательный подход сократил количество треков (обычно их 13-15), но дает слушателю только лучшее.

Новый материал идеально вплетается в “лайвы“ Slaves. Выступления на фестивалях Mad Cool (Мадрид) и Sziget (Венгрия) это подтвердили. Кроме энергетики, которую создают эти двое и отпускают в толпу, Айзек между треками частенько рассказывает истории.

Билеты появятся в продаже 10 августа в 12:00.

Напомним, в Киев прилетела южноафриканская рейв-группа Die Antwoord.