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Леди Гага извинилась за слова о смерти Zombie Boy

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Эпатажная певица Леди Гага извинилась за то, что сочла смерть манекенщика Zombie Boy самоубийством.
Леди Гага извинилась за слова о смерти Zombie Boy
Леди Гага извинилась за слова о смерти Zombie Boy
GettyImages.com

Эпатажная певица Леди Гага извинилась перед близкими умершего манекенщика Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, за то, что назвала его гибель самоубийством.

Узнав о кончине друга, Леди Гага сразу же написала в Twitter:

Самоубийство моего друга Рика Дженеста, Зомби Боя, выбивает из колеи. Нам нужно больше работать над тем, чтобы изменить культуру, вывести проблему душевного здоровья на первый план и избавиться от установки, что об этом нельзя разговаривать. Если вы испытываете подобное, позвоните другу или кому-то из семьи сегодня. Мы должны спасать друг друга.

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Однако позже близкие Рика опровергли версию о самоубийстве. По словам продюсера Zombie Boy, тот случайно выпал с балкона, когда курил. Узнав это, Леди Гага удалила предыдущий твит и написала следующее:

Из уважения к семье Рика я приношу свои извинения за то, что высказалась слишком рано, поскольку нет никаких свидетелей или доказательств, которые могли бы подтвердить причину его смерти. Я никоим образом не собиралась делать несправедливые выводы. Соболезную его близким и друзьям.

Напомним, ранее певица Деми Ловато впервые прокомментировала свою передозировку. Она оставила послание поклонникам, почитать которое можно здесь.

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Теги: Леди Гага, Рик Дженест, Zombie Boy, новости, шоу-биз
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