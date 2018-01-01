Леди Гага извинилась за слова о смерти Zombie Boy
Эпатажная певица Леди Гага извинилась перед близкими умершего манекенщика Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, за то, что назвала его гибель самоубийством.
Узнав о кончине друга, Леди Гага сразу же написала в Twitter:
Самоубийство моего друга Рика Дженеста, Зомби Боя, выбивает из колеи. Нам нужно больше работать над тем, чтобы изменить культуру, вывести проблему душевного здоровья на первый план и избавиться от установки, что об этом нельзя разговаривать. Если вы испытываете подобное, позвоните другу или кому-то из семьи сегодня. Мы должны спасать друг друга.
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Однако позже близкие Рика опровергли версию о самоубийстве. По словам продюсера Zombie Boy, тот случайно выпал с балкона, когда курил. Узнав это, Леди Гага удалила предыдущий твит и написала следующее:
Из уважения к семье Рика я приношу свои извинения за то, что высказалась слишком рано, поскольку нет никаких свидетелей или доказательств, которые могли бы подтвердить причину его смерти. Я никоим образом не собиралась делать несправедливые выводы. Соболезную его близким и друзьям.
Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j— Lady Gaga (@ladygaga) 4 серпня 2018 р.
Напомним, ранее певица Деми Ловато впервые прокомментировала свою передозировку. Она оставила послание поклонникам, почитать которое можно здесь.
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