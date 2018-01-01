Леди Гага извинилась за слова о смерти Zombie Boy

Эпатажная певица Леди Гага извинилась за то, что сочла смерть манекенщика Zombie Boy самоубийством.

Эпатажная певица Леди Гага извинилась перед близкими умершего манекенщика Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, за то, что назвала его гибель самоубийством.

Узнав о кончине друга, Леди Гага сразу же написала в Twitter:

Самоубийство моего друга Рика Дженеста, Зомби Боя, выбивает из колеи. Нам нужно больше работать над тем, чтобы изменить культуру, вывести проблему душевного здоровья на первый план и избавиться от установки, что об этом нельзя разговаривать. Если вы испытываете подобное, позвоните другу или кому-то из семьи сегодня. Мы должны спасать друг друга.

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Однако позже близкие Рика опровергли версию о самоубийстве. По словам продюсера Zombie Boy, тот случайно выпал с балкона, когда курил. Узнав это, Леди Гага удалила предыдущий твит и написала следующее:

Из уважения к семье Рика я приношу свои извинения за то, что высказалась слишком рано, поскольку нет никаких свидетелей или доказательств, которые могли бы подтвердить причину его смерти. Я никоим образом не собиралась делать несправедливые выводы. Соболезную его близким и друзьям.

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j — Lady Gaga (@ladygaga) 4 серпня 2018 р.

Напомним, ранее певица Деми Ловато впервые прокомментировала свою передозировку. Она оставила послание поклонникам, почитать которое можно здесь.