Леди Гага извинилась за слова о смерти Zombie Boy

Эпатажная певица Леди Гага извинилась перед близкими умершего манекенщика Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, за то, что назвала его гибель самоубийством.

Узнав о кончине друга, Леди Гага сразу же написала в Twitter:

Однако позже близкие Рика опровергли версию о самоубийстве. По словам продюсера Zombie Boy, тот случайно выпал с балкона, когда курил. Узнав это, Леди Гага удалила предыдущий твит и написала следующее:

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j