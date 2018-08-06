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Прощай, Кличко: опубликовано видео свидания Панеттьери с незнакомцем

Комментариев: 3
Боксер Владимир Кличко и актриса Хейден Панеттьери официально объявили о своем расставании спустя 9 лет отношений.
Владимир Кличко и Хейден Панеттьери
Владимир Кличко и Хейден Панеттьери
instagram.com/klitschkopanettiere

Американскую актрису Хейден Панеттьери, которая рассталась с украинским экс-боксером Владимиром Кличко, застукали на свидании с другим мужчиной.

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На видео, опубликованном на канале BACKGRID TV в YouTube, пара запечатлена в одном из ресторанов Западного Голливуда.

Когда Панеттьери оказалась наедине, на нее буквально накинулись репортеры. Актриса пыталась убежать от вспышек фотокамер и даже бросилась на одного из журналистов, но затем взяла себя в руки и с улыбкой гордо прошла мимо них, держа за руку незнакомца. Однако кем на самом деле актрисе приходится молодой человек, на данный момент не известно.

Напомним, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло. 

Ранее мы показывали, как выглядела актриса Ева Лонгория на первом после родов выходе в свет.

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Теги: Хейден Панеттьери, Владимир Кличко, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (3)
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MNI1957    06.08.2018, 19:46
Оценка:  0
MNI1957
безмозглое влагалище удовлетворить невозможно,а так между собой они были никто
Злой_Биша    06.08.2018, 19:16
Оценка:  0
Злой_Биша
Вона ж несповна розуму - це всім відомо. Навіщо йому цей клопіт?
HiрoрotamuS    06.08.2018, 18:17
Оценка:  0
HiрoрotamuS
Кличко не смог удовлетворить её ?
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