Прощай, Кличко: опубликовано видео свидания Панеттьери с незнакомцем

Боксер Владимир Кличко и актриса Хейден Панеттьери официально объявили о своем расставании спустя 9 лет отношений.

Американскую актрису Хейден Панеттьери, которая рассталась с украинским экс-боксером Владимиром Кличко, застукали на свидании с другим мужчиной.

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На видео, опубликованном на канале BACKGRID TV в YouTube, пара запечатлена в одном из ресторанов Западного Голливуда.

Когда Панеттьери оказалась наедине, на нее буквально накинулись репортеры. Актриса пыталась убежать от вспышек фотокамер и даже бросилась на одного из журналистов, но затем взяла себя в руки и с улыбкой гордо прошла мимо них, держа за руку незнакомца. Однако кем на самом деле актрисе приходится молодой человек, на данный момент не известно.

Напомним, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло.

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