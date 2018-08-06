"Танці з зірками 2018": названо имя десятого участника

Телеканал “1+1” продолжил #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона шоу будут передавать танцевальный вызов друг другу.

Сегодня в рамках #танціззіркамиchallenge, эстафеты участников нового сезона легендарного обновленного проекта «Танці з зірками», стало известно имя еще одной звезды, которая выйдет на знаменитый паркет 26 августа в 21:00 на телеканале “1+1“.

Сегодня певица Злата Огневич на своей странице в социальной сети опубликовала видео, в котором приняла #танціззіркамиchallenge, согласившись стать участницей проекта, а также бросила вызов телеведущей Лесе Никитюк.

Примет ли вызов Леся Никитюк, а также с кем из профессиональных танцоров выйдет на паркет Злата Огневич, зрители телеканала “1+1“ узнают в скором времени.

Уже приняли вызов и стали участниками проекта грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе и ресторатор Николай Тищенко.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона “Танців з зірками“ выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер “Голосу.Діти“ MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта “Танці з зірками“ состоится 26 августа в 21:00 на телеканале “1+1“.

Злата Огневич – украинская певица. Представляла Украину на песенном конкурсе “Евровидение-2013“ в Мальме с песней “Gravity“, на котором заняла третье место. В прошлом сезоне “Танців з зірками“ стала ведущей балкона одного из эфиров.

Злата Огневич - десятый участник шоу "Танці з зірками" пресс-служба канала 1+1

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