"Я должна бороться": Деми Ловато прокомментировала передозировку

Американская певица Деми Ловато впервые публично прокомментировала инцидент с наркотиками.

25-летняя исполнительница Деми Ловато, которая 24 июля была госпитализирована в Лос-Анджелесе после передозировки наркотиками, рассказала, что решительно настроена бороться со своей зависимостью.

Так, артистка впервые публично обратилась к поклонникам после случившегося:

Я хочу поблагодарить Бога за то, что осталась жива. Я благодарна моим фанам за поддержку в последние недели. Ваши позитивные мысли, слова и молитвы помогли мне в это сложное кризисное время. Спасибо моей семье, команде и персоналу госпиталя, которые были со мной все это время. Без них сейчас не было бы ни меня, ни этого письма.

По словам Ловато, она будет продолжать бороться с наркотической зависимостью:

Я всегда была откровенна относительно своей зависимости. Но я поняла, что болезнь - это не то, что проходит или увядает со временем. Это то, с чем я должна продолжить бороться и что еще лишь предстоит мне сделать.

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К слову, после передозировки у Деми начались проблемы со здоровьем - из-за осложнений певица страдает от тошноты и высокой температуры.

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato) 5 Сер 2018 р. о 1:53 PDT

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