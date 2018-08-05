Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Я должна бороться": Деми Ловато прокомментировала передозировку

Комментариев: 0
Американская певица Деми Ловато впервые публично прокомментировала инцидент с наркотиками.
Деми Ловато впервые прокомментировала свою передозировку
Деми Ловато впервые прокомментировала свою передозировку
instagram.com/ddlovato

25-летняя исполнительница Деми Ловато, которая 24 июля была госпитализирована в Лос-Анджелесе после передозировки наркотиками, рассказала, что решительно настроена бороться со своей зависимостью.

Так, артистка впервые публично обратилась к поклонникам после случившегося:

Я хочу поблагодарить Бога за то, что осталась жива. Я благодарна моим фанам за поддержку в последние недели. Ваши позитивные мысли, слова и молитвы помогли мне в это сложное кризисное время. Спасибо моей семье, команде и персоналу госпиталя, которые были со мной все это время. Без них сейчас не было бы ни меня, ни этого письма.

По словам Ловато, она будет продолжать бороться с наркотической зависимостью:

Я всегда была откровенна относительно своей зависимости. Но я поняла, что болезнь - это не то, что проходит или увядает со временем. Это то, с чем я должна продолжить бороться и что еще лишь предстоит мне сделать.

Читай также: Деми Ловато похвасталась идеальной фигурой

К слову, после передозировки у Деми начались проблемы со здоровьем - из-за осложнений певица страдает от тошноты и высокой температуры.

Напомним, ранее от голливудской актрисы Анджелины Джоли отказалась адвокат. Что послужило причиной этому, читайте здесь.

Поделись:
Теги: Деми Ловато, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь