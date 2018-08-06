Украинский телеведущий Геннадий Ветер выпустил клип о любви: смотреть видео

За плечами телеведущего, продюсера, певца, шоумена и бизнесмена Геннадия Ветра накопился приличный, как для молодого исполнителя, багаж: один сольный альбом и шесть клипов на песни из него.

Музыкальное амплуа Геннадия раскрывается под творческим псевдонимом Gena VITER.

Новый ролик, которым артист поделился на своем официальном YouTube-канале, расскажет трогательную историю любви двух современных людей:

Нам хотелось рассказать эту историю любви легко и непринужденно. Чтобы это было сродни чувствам настоящей женщины, которая может выдержать многое, по зову сердца пройти сотни километров, чтобы поделиться душевным теплом со своим избранником. Но при этом всегда сохраняет внутри себя детскую веру в чудеса.

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В работе над песней Геннадию помогал популярный саундпродюсер Томаш Лукач, известный по работе с пати-группой DILEMMA, певицами Елкой и Альбиной Джанабаевой. Из продуктивного творческого симбиоза вышла песня “По Звездам Босиком” – это радикально прогрессивный шаг для исполнителя, который выбрал творческий вектор в сторону чувственной и романтической музыки, а сам певец выступает в роли врачевателя разбитых женских сердец, понимающий их переживания и способный поддержать строчками песен. Геннадий говорит:

Нужно делать то, что считаешь нужным, поменьше прислушиваться к мнению посторонних людей, потому что довольно часто это как раз и является ступором для того, чтобы принять то или иное решение. Нужно не бояться быть веселым и по максимуму верить в свои силы. Это самое главное.

Посмотреть клип "По Звездам Босиком" исполнителя Gena VITER можно здесь: