«Орел и решка. Перезагрузка»: кто станет новым ведущим?

С 19 августа на телеканале «Интер» стартует третий сезон тревел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка». Команда проекта продолжит «перезагрузку» самых ярких и интересных уголков нашей планеты.

Главный сюрприз, который ждет зрителей в новом сезоне, – знакомство с новым ведущим. Вместо Антона Птушкина, который недавно объявил о своем уходе из тревел-шоу, компанию Насте Ивлеевой составит 24-летний Евсей Ковалев.

В марте этого года проект «Орел и решка» объявил «народный кастинг», в котором мог принять участие каждый желающий в возрасте от 20 до 35 лет. Среди тысяч других заявок была и видеовизитка Евсея Ковалева.

Евсей рассказывает:

Я только в последний день подачи заявок узнал о кастинге. Минут за 15 до заката мне удалось записать небольшой монолог, я отпросился с работы и побежал монтировать. Как сейчас помню: сидел с ноутбуком в кафе, которое закрывалось в 12 ночи, в это же время заканчивалась подача заявок. Письмо с видео я отправил в 23:59! Ну а дальше было долгое ожидание. С одной стороны, я ни на что не рассчитывал, ну а с другой – вовсю визуализировал работу мечты. Конечно, пересмотрел кучу других видеовизиток, было очень много классных ребят. Я понимал, что шанс стать ведущим «Орла и решки» есть у каждого. Мне до сих пор трудно поверить в происходящее – в то, что выбрали именно меня.

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Евсей покорил продюсеров шоу своей простотой, смелостью и ценностями, схожими с концепцией проекта. Год назад он решил доказать, что путешествовать можно даже без денег. Уволился с работы и отправился на поиски приключений – в кругосветное путешествие! За это время Евсей самостоятельно посетил 23 страны. Свои впечатления парень выкладывал на Youtube-канале, чтобы донести до людей идею путешествий за минимальные деньги и показать мир тем, кто еще не отважился сделать к нему первый шаг. Обстоятельства сложились так, что Евсею пришлось прервать свою «кругосветку». Теперь он продолжит открывать мир вместе с командой проекта «Орел и решка»!

Познакомиться с Евсеем Ковалевым в качестве ведущего «Перезагрузки» поклонники тревел-шоу смогут уже совсем скоро. Третий сезон проекта стартует на телеканале «Интер» с 19 августа. Правда, в первых пяти выпусках нового сезона телезрители еще увидят Антона Птушкина.

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