Оля Полякова поделилась архивными фото с мамой

Исполнительница Оля Полякова показала поклонникам, как выглядела в детстве.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала несколько архивных фотографий, приуроченных ко дню рождения ее матери. Пост Оля дополнила трогательным поздравлением:

Моя дорогая, любимая, самая красивая, и самая добрая на свете МАМОЧКА, с днем рождения! Ты так вдохновляешь меня, смотря на тебя, я понимаю что возраста не существует, вернее существует только молодой и жаждущий полноты жизни! Мне так приятно и радостно смотреть на тебя веселую и вечно куда-то уезжающую, летящую навстречу новым впечатлениям! Я не боюсь взрослеть, глядя на тебя, ибо в 60 жизнь продолжается! Люблю и очень горжусь тобой! Ты главное будь здорова! ❤️😘😘😘