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Оля Полякова поделилась архивными фото с мамой

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Украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила мать с днем рождения.
Оля Полякова поделилась архивными фото с мамой
Оля Полякова поделилась архивными фото с мамой
Кадр из видео

Исполнительница Оля Полякова показала поклонникам, как выглядела в детстве.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала несколько архивных фотографий, приуроченных ко дню рождения ее матери. Пост Оля дополнила трогательным поздравлением:

Моя дорогая, любимая, самая красивая, и самая добрая на свете МАМОЧКА, с днем рождения! Ты так вдохновляешь меня, смотря на тебя, я понимаю что возраста не существует, вернее существует только молодой и жаждущий полноты жизни! Мне так приятно и радостно смотреть на тебя веселую и вечно куда-то уезжающую, летящую навстречу новым впечатлениям! Я не боюсь взрослеть, глядя на тебя, ибо в 60 жизнь продолжается! Люблю и очень горжусь тобой! Ты главное будь здорова! ❤️😘😘😘

Напомним, ранее мы публиковали пикантное фото, на котором Оля Полякова запечатлена в постеле с актрисой и певицей Дашей Астафьевой.

 

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Теги: Оля Полякова, новости, шоу-биз, фото
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