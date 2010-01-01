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Умерла голливудская звезда ситкомов

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Актриса Шарлотта Рэй умерла на 93-м году жизни.
Умерла Шарлотта Рэй
Умерла Шарлотта Рэй
кадр из видео

Голливудская актриса Шарлотта Рэй умерла в 92 года.

Женщина скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе, рядом были близкие люди, передает Fox News.

Точная причина смерти Рэй пока не разглашается, однако с 2010 года она боролась с онкологией. Ей был поставлен диагноз рака поджелудочной железы в ранней стадии; после шести месяцев химиотерапии актриса была здорова. Ее мать, дядя и старшая сестра умерли от этой болезни. В апреле 2017 года Рэй был диагностирован рак костей

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Шарлотта Рэй успела сняться в 90 фильмах и сериалах. Среди самых знаменитых ее работ - “Милые обманщицы“, “Она написала убийство“, “101 далматинец“, “Не шутите с Зоханом“, “Разные линии“, “Факты из жизни“, “Том и Джерри: Фильм“, “Пиноккио“.

Актриса была четыре раза номинирована на “Эмми“.

Напомним, родные всемирно известного манекенщика Zombie Boy, который умер 1 августа, опровергли версию о его самоубийстве.

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Теги: Шарлотта Рэй, новости, шоу-биз
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