Die Antwoord прилетели в Киев: фотофакт
В Киев прилетели участники всемирно известной южноафриканской рейв-группы Die Antwoord.
Фотографию, сделанную в столице Украины, опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети Instagram с такой подписью:
sup ukraine ❤️
В понедельник, 6 августа, группа выступит в столичном клубе Stereo Plaza.
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Die Antwoord - южноафриканская группа, исполняющая музыку в стиле rap-rave (рэп в сочетании с мотивами нью-рейва). Группа состоит из трёх музыкантов: Ninja, Йо-Ланди Фиссер и DJ Hi-Tek. Помимо музыки команда известна своим характерным узнаваемым имиджем. Die Antwoord имеет большое количество последователей своего культа, а фан-арт поклонников группы отличается своей плодовитостью.
В нескольких клипах группы использованы работы известного фотографа Роджера Баллена. Музыкальный и визуальный стиль группы напичкан элементами Zef культуры. Идеология Zef описывается, как вычурное совмещение убогости модерна с устаревшими, отмирающими элементами культуры.
Напомним, американская светская львица Кайли Дженнер выпустила собственный фильтр для Instagram.
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