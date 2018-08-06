Die Antwoord прилетели в Киев: фотофакт

Южноафриканская рейв-группа Die Antwoord впервые выступит в Украине.

В Киев прилетели участники всемирно известной южноафриканской рейв-группы Die Antwoord.

Фотографию, сделанную в столице Украины, опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети Instagram с такой подписью:

sup ukraine ❤️

sup ukraine ❤️ Допис, поширений Die Antwoord (@dieantwoord) 5 Сер 2018 р. о 8:25 PDT

В понедельник, 6 августа, группа выступит в столичном клубе Stereo Plaza.

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Die Antwoord - южноафриканская группа, исполняющая музыку в стиле rap-rave (рэп в сочетании с мотивами нью-рейва). Группа состоит из трёх музыкантов: Ninja, Йо-Ланди Фиссер и DJ Hi-Tek. Помимо музыки команда известна своим характерным узнаваемым имиджем. Die Antwoord имеет большое количество последователей своего культа, а фан-арт поклонников группы отличается своей плодовитостью.

В нескольких клипах группы использованы работы известного фотографа Роджера Баллена. Музыкальный и визуальный стиль группы напичкан элементами Zef культуры. Идеология Zef описывается, как вычурное совмещение убогости модерна с устаревшими, отмирающими элементами культуры.

Напомним, американская светская львица Кайли Дженнер выпустила собственный фильтр для Instagram.