Примерь на себя: Кайли Дженнер выпустила фильтр для Instagram
Теперь в соцсети есть фильтр, который позволяет пользователям скопировать образ популярной модели.
Если вы до сих пор не решились приобрести ни одного продукта линейки Kylie Cosmetics — не спешите! Теперь виртуальный образ Кайли можно примерить на себя прямо в Instagram.
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Так, популярная модель заключила договор с социальной сетью, и теперь в Instagram есть фильтр, который позволяет пользователям скопировать её макияж.
Фильтр предоставляет семь самых известных оттенков Kylie Cosmetics. Кроме того, можно растушёвывать лицо и делать ресницы выразительнее.
Напомним, что журнал Forbes признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей. На продаже своей косметики она заработала 900 млн долларов.
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