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Примерь на себя: Кайли Дженнер выпустила фильтр для Instagram

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Теперь в соцсети есть фильтр, который позволяет пользователям скопировать образ популярной модели.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

Если вы до сих пор не решились приобрести ни одного продукта линейки Kylie Cosmetics — не спешите! Теперь виртуальный образ Кайли можно примерить на себя прямо в Instagram. 

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Так, популярная модель заключила договор с социальной сетью, и теперь в Instagram есть фильтр, который позволяет пользователям скопировать её макияж. 

В Instagram можно скопировать виртуальный образ Кайли Дженнер
В Instagram можно скопировать виртуальный образ Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

Фильтр предоставляет семь самых известных оттенков Kylie Cosmetics. Кроме того, можно растушёвывать лицо и делать ресницы выразительнее. 

Напомним, что журнал Forbes признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей. На продаже своей косметики она заработала 900 млн долларов. 

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Теги: Кайли Дженнер, Instagram
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