Несчастный случай: близкие Рика Дженеста опровергают версию суицида
В пятницу, 3 августа Сеть взорвалась новостью: 32-летний Рик Дженест, более известный как Zombie Boy совершил самоубийство. Напомним, что тело актера нашли в Монреале, а полиция сразу же предположила, что это он покончил с собой. В настоящее время близкие Рика отрицают факт совершения самоубийства.
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Балкон, с которого он упал на третьем этаже, был очень опасным. Всего три недели назад я сидел там с ним с сигарой. На балконе были очень маленькие перила, похожие на те, которые предназначены для пожарных», – передает слова продюсера Zombie Boy Карима Ледук издание People.
Он добавил, что Рик Дженест любил курить сигары, сидя на перилах балкона. Продюсер предположил, что актер мог сидеть так же, как и при их недавней встрече: спиной к улице. Поэтому по неосторожности Zombie Boy мог упасть с третьего этажа и получить травмы, несовместимые с жизнью.
Карим Ледук, выступивший от имени всей семьи покойного манекенщика, также заявил, что Рик Дженест ни разу не жаловался на плохое психологическое состояние. Актер имел немалые планы на ближайшую неделю и не собирался подводить свою команду.
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People также известно, что в день смерти Дженест был в компании своей девушки, имя которой пока не разглашается. По ее словам, мужчина не употреблял в этот день алкоголя, а перед падением ушел курить на балкон. Когда Рик не вернулся в комнату и не откликнулся на ее вопрос, она решила проверить, все ли в порядке. Тело актера девушка нашла во дворе дома, после чего сразу же вызвала полицию и медиков. Она заверила, что это точно не самоубийство, потому что Рик Дженест был в хорошем настроении и рассказывал ей о запланированных съемках.
Как Zombie Boy выглядел без тату – смотрите здесь.
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