Несчастный случай: близкие Рика Дженеста опровергают версию суицида

Продюссер Zombie Boy сообщил детали смерти модели.

В пятницу, 3 августа Сеть взорвалась новостью: 32-летний Рик Дженест, более известный как Zombie Boy совершил самоубийство. Напомним, что тело актера нашли в Монреале, а полиция сразу же предположила, что это он покончил с собой. В настоящее время близкие Рика отрицают факт совершения самоубийства.

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Балкон, с которого он упал на третьем этаже, был очень опасным. Всего три недели назад я сидел там с ним с сигарой. На балконе были очень маленькие перила, похожие на те, которые предназначены для пожарных», – передает слова продюсера Zombie Boy Карима Ледук издание People.

Он добавил, что Рик Дженест любил курить сигары, сидя на перилах балкона. Продюсер предположил, что актер мог сидеть так же, как и при их недавней встрече: спиной к улице. Поэтому по неосторожности Zombie Boy мог упасть с третьего этажа и получить травмы, несовместимые с жизнью.

Рик Дженест GettyImages.com

Карим Ледук, выступивший от имени всей семьи покойного манекенщика, также заявил, что Рик Дженест ни разу не жаловался на плохое психологическое состояние. Актер имел немалые планы на ближайшую неделю и не собирался подводить свою команду.

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People также известно, что в день смерти Дженест был в компании своей девушки, имя которой пока не разглашается. По ее словам, мужчина не употреблял в этот день алкоголя, а перед падением ушел курить на балкон. Когда Рик не вернулся в комнату и не откликнулся на ее вопрос, она решила проверить, все ли в порядке. Тело актера девушка нашла во дворе дома, после чего сразу же вызвала полицию и медиков. Она заверила, что это точно не самоубийство, потому что Рик Дженест был в хорошем настроении и рассказывал ей о запланированных съемках.

Как Zombie Boy выглядел без тату – смотрите здесь.