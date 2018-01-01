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Леонардо Ди Каприо занялся производством эко-обуви

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Голливудский актер вложил деньги в американо-новозеландский обувной бренд Allbirds.
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
GettyImages.com

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который давно сотрудничает с организациями защиты природных ресурсов и дикой природы, а также спродюсирует документальный фильм о проблеме глобального потепления, занялся новым эко-проектом. 

allbirds.com

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Так, Ди Каприо вложил денежные средства в компанию Allbirds, которая занимается производством экологичной обуви. Об этом сообщает Hollywood Reporter.  

Allbirds постоянно разрабатывают передовые экологические материалы, которые послужат отличной основой для обувной промышленности будущего. Подобные инновации абсолютно необходимы для предотвращения экологического кризиса.  Я рад, что присоединяюсь к этой компании в качестве инвестора», — сказал Ди Каприо в своем заявлении.

Напомним, что ранее появились первые кадры со съемок фильма Тарантино с участием Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

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Теги: Ди Каприо, обувь, экология
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