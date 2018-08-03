"Танці з зірками 2018": названо имя девятого участника
Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andrade.
Сегодня вызов #танціззіркамиchallenge от Michelle Andrade принял телеведущий и ресторатор Николай Тищенко. На своей странице в социальной сети Николай опубликовал забавное видео, в котором согласился стать участником проекта, а также бросил вызов певице Злате Огневич.
Примет ли вызов Злата Огневич, а также с кем из профессиональных танцовщиц выйдет на паркет Николай Тищенко, зрители телеканала “1+1“ узнают в скором времени.
Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона “Танців з зірками“ выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.
По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер “Голосу.Діти“ MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.
Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта “Танці з зірками“ состоится 26 августа в 21:00 на телеканале “1+1“.
Николай Тищенко – телеведущий и известный украинский ресторатор, меценат спортсмен. Мастер спорта по дзюдо и Президент Ассоциации пляжного волейбола Киева. Владелец школы кулинарного искусства. Женат, воспитывает двух сыновей.
Напомним, украинский певец Сергей Бабкин, который участвовал в прошлом сезоне “Танців з зірками“, впервые спел дуэтом с женой. Посмотреть нежный клип супругов можно здесь.
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