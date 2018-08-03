"Танці з зірками 2018": названо имя девятого участника

Телеканал “1+1” продолжил #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона шоу будут передавать танцевальный вызов друг другу.

Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andrade.

Сегодня вызов #танціззіркамиchallenge от Michelle Andrade принял телеведущий и ресторатор Николай Тищенко. На своей странице в социальной сети Николай опубликовал забавное видео, в котором согласился стать участником проекта, а также бросил вызов певице Злате Огневич.

Примет ли вызов Злата Огневич, а также с кем из профессиональных танцовщиц выйдет на паркет Николай Тищенко, зрители телеканала “1+1“ узнают в скором времени.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона “Танців з зірками“ выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер “Голосу.Діти“ MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта “Танці з зірками“ состоится 26 августа в 21:00 на телеканале “1+1“.

Николай Тищенко – телеведущий и известный украинский ресторатор, меценат спортсмен. Мастер спорта по дзюдо и Президент Ассоциации пляжного волейбола Киева. Владелец школы кулинарного искусства. Женат, воспитывает двух сыновей.

Николай Тищенко - девятый участник проекта "Танці з зірками" пресс-служба канала 1+1

Напомним, украинский певец Сергей Бабкин, который участвовал в прошлом сезоне “Танців з зірками“, впервые спел дуэтом с женой. Посмотреть нежный клип супругов можно здесь.