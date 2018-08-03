Кристина Агилера беременна третьим ребенком - СМИ

Американская певица Кристина Агилера скрывает интересное положение.

Популярная американская исполнительница Кристина Агилера беременна третьим ребенком.

Такую информацию изданию Radar Online сообщили инсайдеры:

Кристина с Мэттом уже давно говорили о том, чтобы завести второго ребенка (старшего сына Кристина родила от первого брака - ред.), и люди из их окружения шепчутся, что она беременна. Кристина пока это скрывает. Но люди заметили, что она избегает алкоголя и суши, много прикрывается одеждой. Она просто сияет!

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Сейчас певица избегает употребления алкоголя и острой пищи, а обувь на каблуках сменила на удобные босоножки.

Папарацци сфотографировали Кристину Агилеру во время ее прогулки по улицам Нью-Йорка и в аэропорту. У звезды виднелся округлившийся животик, что в очередной раз вызвало немало разговоров о беременности. Источник говорит:

Она действительно поправилась, но не потому, что перестала контролировать, что ест и пьет. А в следствии естественных причин.

Кроме того, издание опубликовало несколько свежих фотографий звезды, которые свидетельствуют об изменениях в ее фигуре.

Отметим, что сейчас Кристина воспитывает 10-летнего сына Макса от брака с Джорданом Брэтманом и 4-летнюю дочь Саммер Рэйн от Мэттью Ратлера.

Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью. Где сейчас проживает артистка, читайте здесь.