Голливудская актриса Анджелина Джоли намерена стать приемной матерью сирийского мальчика.

Звезда Голливуда Анджелина Джоли собирается усыновить седьмого ребенка.

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Как передает Сelebrity insider, актриса хочет стать приемной матерью сирийского мальчика, родители которого погибли.

Возраст ребенка пока не сообщается. Однако, известно, что актриса уже консультируется по этому вопросу с соответсвующими органами.

Помимо того, что знаменитость просто хочет помочь ребенку, она также заявила, что ее дети “уже выросли и больше не нуждаются в ней так сильно, как раньше“. Документы об опеке Джоли планирует подать сразу после того, как закончатся съемки фантастического фильма “Малефисента-2“.

Отметим, сейчас Джоли воспитывает шесть детей - троих биологических и троих приемных.

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева показала подросшую дочь Соню Киперман.