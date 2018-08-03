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Анджелина Джоли собирается усыновить седьмого ребенка

Комментариев: 2
Голливудская актриса Анджелина Джоли намерена стать приемной матерью сирийского мальчика.
Анджелина Джоли собирается усыновить седьмого ребенка
Анджелина Джоли собирается усыновить седьмого ребенка
gettyImages.com

Звезда Голливуда Анджелина Джоли собирается усыновить седьмого ребенка.

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Как передает Сelebrity insider, актриса хочет стать приемной матерью сирийского мальчика, родители которого погибли.

Возраст ребенка пока не сообщается. Однако, известно, что актриса уже консультируется по этому вопросу с соответсвующими органами.

Помимо того, что знаменитость просто хочет помочь ребенку, она также заявила, что ее дети “уже выросли и больше не нуждаются в ней так сильно, как раньше“. Документы об опеке Джоли планирует подать сразу после того, как закончатся съемки фантастического фильма “Малефисента-2“.

Отметим, сейчас Джоли воспитывает шесть детей - троих биологических и троих приемных.

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева показала подросшую дочь Соню Киперман.

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Теги: Анджелина Джоли, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.08.2018, 19:58
Оценка:  0
гость
А дети её тоже этого хотят?
гость  (аноним)  03.08.2018, 19:56
Оценка:  0
гость
Хочу её...
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