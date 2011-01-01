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Смерть Zombie Boy: как манекенщик выглядел без тату

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Всемирно известный манекенщик Zombie Boy благодаря своим татуировкам даже дважды вошел в Книгу рекордов Гиннеса.
Смерть Zombie Boy: как манекенщик выглядел без тату
Смерть Zombie Boy: как манекенщик выглядел без тату
gettyImages.com

Модель Рик Дженест по прозвищу Zombie Boy, который 1 августа покончил с собой, за 32 года жизни успел забить татуировками 90% своего тела.
 

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Благодаря этому он дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле — 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых — 176. 

В 2011 году в рамках рекламной компании американской косметологической фирмы "Dermablend", которая выпустила линию тональных кремов для скрытия татуировок, Zombie Boy снялся в ролике, который демонстрирует феноменальные возможности предлагаемого крема.

Ivona предлагает вспомнить, как выглядел Рик без татуировок:

Напомним, перед смертью Zombie Boy оставил последнее послание своим фанатам. Почитать его можно здесь.

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Теги: Zombie Boy, видео, новости, шоу-биз
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