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"Мені є що сказати": Morphine Suffering презентовали новый трек

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После лирического клипа "Сам", который вызвал у поклонников "Морфинов" самые неоднозначные мнения, популярная метал-группа напомнила о своем традиционном звучании и презентовала песню "Мені є що сказати".
Новый трек Morphine Suffering
Новый трек Morphine Suffering
пресс-служба
Как и в случае трека “Сам“, музыка для “Мені є що сказати“ создавалась в Америке совместно с продюсером Мэтью Гудом, который работал с группами Asking Alexandria, From First To Last, Memphis May Fire, Veil of Maya, The Word Alive и многими другими.
Сами музыканты признались, что не ставили на этот трек никаких ставок:
Он — самый порезанный из наших треков, наверное. Мы очень много раз меняли аранжировку. Мы придумали его на одной репетиции, но потом правили два года. Были уверены, что публике он не зайдет, но реакция людей на фестивалях нас порадовала и доказала, что наши труды не напрасны!
Morphine Suffering
Morphine Suffering
пресс-служба

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По словам Morphine Suffering, совсем скоро они презентуют еще парочку треков. Музыканты интригуют:

И, поверьте, это такая музыка, после которой вряд ли кто-то сможет сказать, что “Морфины“ уже не те.
Morphine Suffering
Morphine Suffering
пресс-служба
Послушать песню “Мені є що сказати“ Morphine Suffering можно здесь:

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Теги: Morphine Suffering, новый трек, новости, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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