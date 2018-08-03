ROMANOVSKAYA показала горячие фото с отдыха у океана

Украинская певица, телеведущая и дизайнер ROMANOVSKAYA отправилась в Португалию.

В перерывах между работой над романтической трилогией видеоклипов бывшая участница группы "ВИА Гра" Ольга Романовская (ROMANOVSKAYA) не забывает про отдых.

Читайте также: Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью: фото

В качестве места эмоциональной перезагрузки исполнительница выбрала южное побережье Португалии. На своей странице в социальной сети Instagram ROMANOVSKAYA поделилась красочными фото, подчеркнув в описании к ним все преимущества своего отдыха именно здесь:

Такой красоты мы увидеть не ожидали! Красивые дома, гектары ухоженной территории и шикарные рестораны! Пока наши друзья и знакомые “закладывают” недвижимость, чтобы расплатиться за ужин на Лазурном берегу, мы, совершенно не напрягаясь, отведываем неземные яства по абсолютно адекватным прайсам! Я ещё много напишу про это чудесное место!

Подписчики певицы в комментариях отметили идеальную фигуру ROMANOVSKAYA и не поскупились на комплименты.

Отметим, что в начале июля состоялись съёмки второго клипа из трилогии ROMANOVSKAYA.

Напомним также, что на своем концерте Олег Скрипка проведет в Одессе голосование.