Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ROMANOVSKAYA показала горячие фото с отдыха у океана

Комментариев: 1
Украинская певица, телеведущая и дизайнер ROMANOVSKAYA отправилась в Португалию.
ROMANOVSKAYA на отдыхе у океана - фото
ROMANOVSKAYA на отдыхе у океана - фото
instagram.com/romanovskaolga

В перерывах между работой над романтической трилогией видеоклипов бывшая участница группы "ВИА Гра" Ольга Романовская (ROMANOVSKAYA) не забывает про отдых.

Читайте также: Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью: фото

В качестве места эмоциональной перезагрузки исполнительница выбрала южное побережье Португалии. На своей странице в социальной сети Instagram ROMANOVSKAYA поделилась красочными фото, подчеркнув в описании к ним все преимущества своего отдыха именно здесь:

Такой красоты мы увидеть не ожидали! Красивые дома, гектары ухоженной территории и шикарные рестораны! Пока наши друзья и знакомые “закладывают” недвижимость, чтобы расплатиться за ужин на Лазурном берегу, мы, совершенно не напрягаясь, отведываем неземные яства по абсолютно адекватным прайсам! Я ещё много напишу про это чудесное место!

Подписчики певицы в комментариях отметили идеальную фигуру ROMANOVSKAYA и не поскупились на комплименты.

Отметим, что в начале июля состоялись съёмки второго клипа из трилогии ROMANOVSKAYA.

Напомним также, что на своем концерте Олег Скрипка проведет в Одессе голосование.

Поделись:
Теги: Ольга Романовская, ROMANOVSKAYA, певица, отдых, Португалия, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.08.2018, 13:54
Оценка:  0
pусский
У ней тощая жопенция!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь