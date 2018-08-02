Как сестры: Вера Брежнева показала подросшую дочь
Украинская певица Вера Брежнева опубликовала редкий семейный кадр.
Бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала, как выглядит ее старшая дочь Соня Киперман.
Семейный снимок артистка разместила в своем Instagram-аккаунте.
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Кадр был сделан перед званым ужином российского дизайнера Ульяны Сергиенко, который состоялся в Монте-Карло. Для мероприятия Вера и ее дочь выбрали черные платья и роскошные украшения.
Соня также поделилась с подписчиками фотографией со звездной мамой.
Поклонники Брежневой восхитились ее красотой и отметили, что Вера выглядит, будто сестра Сони, а не ее мама.
Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу впервые подловили на прогулке с младшей дочерью. Где сейчас проживает артистка, читайте здесь.
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