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Как сестры: Вера Брежнева показала подросшую дочь

Комментариев: 2
Украинская певица Вера Брежнева опубликовала редкий семейный кадр.
Вера Брежнева показала подросшую дочь
Вера Брежнева показала подросшую дочь
instagram.com/ververa

Бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала, как выглядит ее старшая дочь Соня Киперман.

Семейный снимок артистка разместила в своем Instagram-аккаунте.

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Кадр был сделан перед званым ужином российского дизайнера Ульяны Сергиенко, который состоялся в Монте-Карло. Для мероприятия Вера и ее дочь выбрали черные платья и роскошные украшения.

 

Готовы к ужину с @sonyavkiperman ❤ @faideeofficial & @ulyana_sergeenko_moscow

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Соня также поделилась с подписчиками фотографией со звездной мамой.

 

I got it from my mama

Допис, поширений Sonya (@sonyavkiperman)

Поклонники Брежневой восхитились ее красотой и отметили, что Вера выглядит, будто сестра Сони, а не ее мама.

Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу впервые подловили на прогулке с младшей дочерью. Где сейчас проживает артистка, читайте здесь.

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Теги: Вера Брежнева, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (2)
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Пролисок    03.08.2018, 16:25
Оценка:  0
Пролисок
Дочь выглядит старше мамы....
pусский  (аноним)  03.08.2018, 15:31
Оценка:  0
pусский
Знатная поебушка подрастает, если как мамка будет - карьера в шоубизнесе ей обеспечена!
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