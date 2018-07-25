Лидер Massive Attack показал фото, сделанные в Киеве

Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная пришел в восторг от украинской столицы.

Лидер группы Massive Attack, которая выступила на фестивале UPark в Киеве, Роберт Дель Ная показал фотографии, сделанные в столице Украины.

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В своем Instagram-аккаунте музыкант опубликовал фотографии ЦУМа, аэропорта Борисполь, стадиона "Динамо" имени Лобановского, Золотых Ворот, памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске и Крещатика.

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 25 Лип 2018 р. о 12:30 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 25 Лип 2018 р. о 12:31 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 25 Лип 2018 р. о 12:32 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:06 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:07 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:08 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:09 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:10 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 2 Сер 2018 р. о 2:53 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 2 Сер 2018 р. о 2:53 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 2 Сер 2018 р. о 2:54 PDT

Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью. Где на данный момент проживает артистка, читайте здесь.