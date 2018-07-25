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Лидер Massive Attack показал фото, сделанные в Киеве

Комментариев: 1
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная пришел в восторг от украинской столицы.
Лидер Massive Attack показал фото, сделанные в Киеве
Лидер Massive Attack показал фото, сделанные в Киеве
gettyImages.com

Лидер группы Massive Attack, которая выступила на фестивале UPark в Киеве, Роберт Дель Ная показал фотографии, сделанные в столице Украины.

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В своем Instagram-аккаунте музыкант опубликовал фотографии ЦУМа, аэропорта Борисполь, стадиона "Динамо" имени Лобановского, Золотых Ворот, памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске и Крещатика.

 

 

Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью. Где на данный момент проживает артистка, читайте здесь.

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Теги: Massive Atack, Роберт Дель Ная, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.08.2018, 16:27
Оценка:  +1
pусский
Все дебилы приходят в восторг, если им средний палец показать, вот и от сраного Киева придурок охуел... А что с него взять, если он не бывал в Питере? Уёбище европейское, гы-гы-гы!
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