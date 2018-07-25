Лидер Massive Attack показал фото, сделанные в Киеве
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная пришел в восторг от украинской столицы.
Лидер группы Massive Attack, которая выступила на фестивале UPark в Киеве, Роберт Дель Ная показал фотографии, сделанные в столице Украины.
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В своем Instagram-аккаунте музыкант опубликовал фотографии ЦУМа, аэропорта Борисполь, стадиона "Динамо" имени Лобановского, Золотых Ворот, памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске и Крещатика.
Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью. Где на данный момент проживает артистка, читайте здесь.
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