Олег Скрипка проведет в Одессе голосование (фото)

Лидер «ВВ» сказал, что во время концерта в Летнем театре «Морвокзал» проверит на одесситах новые песни. А еще объяснил, почему его боятся политики.

Известный музыкант, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступит сегодня в Одессе на сцене Летнего театра «Морвокзал» с юбилейным концертом. В Одессе музыкант планирует устроить голосование.

Скрипка сказал:

Мы записали несколько новых песен, которые еще нигде не звучали и не издавались. На одну из них – «Королева» – сняли клип, но он еще не готов. Нам очень интересно мнение одесситов, поэтому проведем голосование, на какие песни нужно снимать клипы, а на какие делать акценты. Очень хочется услышать обратную связь.

Олег Скрипка пресс-служба

Лидер «ВВ» признался в своем особом отношении к одесской кухне:

Нигде в мире не готовят, как в Одессе. Как бы тут ни хвастались морем, но кухня – на первой позиции. Кстати, Одесса принесла моду на свою кухню и в столицу. В Киеве давно делают барабульку, щучью икру... Так что, как приедем, устроим себе гастрономический туризм по местным заведениям.

Олег Скрипка в Одессе пресс-служба

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Музыкантрассказал, что в Одессе ходит на пляжи и общается с местными жителями:

Люди подходят, хотят общаться, фотографироваться. Однажды так на пляже подошелпарень, который на нашем концерте сделал предложение девушке, а потом показал ребенка, который у них родился… В общем, чувствуешь себя соучастником чужого счастья.

Олег Скрипка в Одессе пресс-служба

Также лидер «ВВ» сообщил, что никто из политических кандидатов пока не обращался к нему с просьбой агитировать на президентских выборах.

Музыкант объяснил:

Они меня боятся. Я же могу сказать правду.

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А еще в перерывах между фестивалями и гастролями Олег Скрипка все же устроил себе-мини отпуск на Закарпатье.

Олег Скрипка заключил:

Я ездил в село Косино Закарпатской области. Там самые сильные воды в Украине. Солнышко 38 градусов, персики, вкусная еда и вино... Я открыл для себя украинские вина. Я большой фанат французских, а тутпопробовалзакарпатские, особенно мускатные – просто супер.

Напомним, Олег Скрипка и группа «ВВ» выступят в Одессе на сцене Летнего театра «Морвокзал» 3 августа в 20:00. Эта площадка была открыта 13 июля концертом Верки Сердючки. Для самой большой openair сцены в Украине (3000 мест) было доставлено более 325 тонн техники. Почти каждый день здесь проходят концерты топ-звезд украинского и зарубежного шоу-бизнеса. Завершится сезон 1 сентября выступлением специального гостя, имя которого организаторы держат в тайне.

Напомним также, что