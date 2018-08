Всемирно известный манекенщик Zombie Boy умер

Всемирно известный манекенщик Рик Дженест по прозвищу “Zombie Boy“ 1 августа совершил самоубийство, передает The Mirror.

Об этом так же сообщила в своемTwitter-аккаунте певица Леди Гага, которая снимала мужчину в своих клипах:

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB