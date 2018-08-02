Ольга Сумская сменила прическу: как теперь выглядит актриса
Украинская актриса Ольга Сумская решилась на перемены во внешности: фото.
51-летняя актриса Ольга Сумская, которая много лет ходила с роскошными длинными светлыми волосами, сменила прическу.
Фотографию в новом имидже артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Волосы Ольги стали намного темнее, к тому же она немного убрала их длинну.
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Поклонники актрисы бурно отреагировали на перемены в ее внешности. Подписчики Сумской отметили, что новый цвет ей очень идет:
Новая прическа - новая жизнь, вам очень идет; Замечательная стрижка; Как девчонка; Еще красивее стала.
Напомним, ранее мы показывали, как менялась внешность 43-летней украинской певицы Натальи Могилевской. Посмотреть фотографии можно здесь.
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