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Ольга Сумская сменила прическу: как теперь выглядит актриса

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Украинская актриса Ольга Сумская решилась на перемены во внешности: фото.
Ольга Сумская сменила прическу: как теперь выглядит актриса
Ольга Сумская сменила прическу: как теперь выглядит актриса
instagram.com/olgasumska

51-летняя актриса Ольга Сумская, которая много лет ходила с роскошными длинными светлыми волосами, сменила прическу.

Фотографию в новом имидже артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Волосы Ольги стали намного темнее, к тому же она немного убрала их длинну.

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Поклонники актрисы бурно отреагировали на перемены в ее внешности. Подписчики Сумской отметили, что новый цвет ей очень идет:

Новая прическа - новая жизнь, вам очень идет; Замечательная стрижка; Как девчонка; Еще красивее стала.

 

Нова роль🎬,нові відчуття 💇🏼‍♀️#двіматері

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska)

 

Напомним, ранее мы показывали, как менялась внешность 43-летней украинской певицы Натальи Могилевской. Посмотреть фотографии можно здесь. 

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Теги: Ольга Сумская, фото, новости, шоу-биз
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