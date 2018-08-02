"Зважені та щасливі": фото победительницы спустя 4 года

Победительница четвертого сезона шоу "Зважені та щасливі" Юля Науменко скинула на проекте 62 килограмма.

30 августа в 20:00 на телеканале СТБ стартует самое весомое шоу страны «Зважені та щасливі». Восьмой сезон проекта – уникальный, ведь в нем будут показаны две крайности похудения: слишком большой вес и критически низкий. Ведущая проекта – Мирослава Ульянина, тренеры – Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк.

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В четвертом сезоне шоу победительницей стала подопечная Славы Узелкова. Юля Науменко пришла на проект с весом 118 кг и за 8 месяцев избавилась от 62 кг! На проект девушка шла ради своего мужа, чтобы их семейная жизнь наладилась, но впоследствии они расстались. Во второй раз Юля вышла замуж за бывшего одноклассника и год назад у них родилась дочь.

За время беременности Юля набрала 20 кг.



“Возможно, для кого-то это много, но точно не для меня“, - смеялась девушка, и быстро пришла в форме после родов. Сейчас Юля отлично выглядит, помогает другим худеть и держать себя в форме.

В похудении важно не только избавиться от лишних килограмм, но и поддерживать форму в дальнейшем.

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Благодаря тем знаниям, которые участники и зрители получают во время проекта «Зважені та щасливі», делать это проще. Новый сезон смотрите уже с 30 августа каждый четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним также, что немногим ранее стало известно имя очередного участника нового сезона “Танці з зірками“ и даже дату премьеры шоу. Подробнее по ссылке.