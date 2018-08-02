Сергей Бабкин впервые спел дуэтом с женой: нежное видео

Сергей и Снежана Бабкины показали "морскую" визуализацию своего дуэтного трека "Напиши меня".

Факт, который оставался для многих неизвестным до сегодняшнего дня: Снежана Бабкина, актриса театра "Прекрасные цветы" спела дуэтом со своим мужем – Сергеем Бабкиным.

Сам трек вышел еще в 2016 году в альбоме #неубивай. Он называется "Напиши меня" и только сейчас семья решила воссоздать его лирическую визуализацию и таким образом напомнить о нем:

Это видео мы сделали полностью сами: от сьемки до монтажа, только штатив, мы, море и восход солнца. Делали мы все это для того, чтобы ваш уровень счастья немножко повысился! Надеемся, что у нас это получится!

Чтобы снять видео пара просыпалась, а иногда и не ложилась до 6 утра, дабы застать рассвет. Видео было снято на одном утреннем вдохновении просто на IPhone с помощью штатива, а монтажом занимался лично Сергей. Любовь, простота и чистота пары, которые не наносили ни грамма грима передается даже через экран.

Посмотреть видео "Напиши меня" Сергея и Снежаны Бабкиных можно здесь:

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К слову, Сергей и Снежана Бабкины недавно отметили ровно 10 лет со дня венчания.Это союз, команда, чья история вдохновляет поколения самых разных пар и доказывает существование настоящей любви.

Напомним, ранее украинский певец OLEYNIK презентовал клип на песню “Любишь другого". Посмотреть видео можно здесь.