Украина все же примет участие в "Детском Евровидении-2018"

Участие страны в конкурсе "Детское Евровидение-2018" было под вопросом из-за проблем с финансированием.

Украина все же примет участие в международном песенном конкурсе “Детское Евровидение-2018“, несмотря на проблемы с финансированием.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины:

Участие в международном конкурсе предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз - организатор конкурса - за участие в соревновании. В условиях недофинансирования компании, НОТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы.

Читай также: Звезда "Голосу.Діти" прокомментировала отказ Украины от "Детского Евровидения"

Именно поэтому Суспільне впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, ведь это позволит минимизировать затраты на производство.

Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в Детском песенном конкурсе “Евровидение-2018“ остается открытой. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса.

Отметим, что 9 июля НОТУ заявляла, что Украина отказывается от участия в “Детском Евровидении-2018“ из-за нехватки финансирования.

Напомним, украинская ведущая Оля Цибульская установила национальный рекорд. Подробности читайте здесь.