Свет внутри и единение с космосом: новое видео украинской рок-группы The Maunt

Весной текущего года украинская модерн-рок-группа The Maunt представила новый (третий по счету) мини-альбом под названием ESCAPE.

Релизу был посвящен специальный выпуск радиошоу Stereobaza/StereoUkraine Игоря Панасенко. Обозреватели и критики сравнили Escape с записями Nine Inch Nails, Spoon, Placebo и прочих. Стильная, взвешенная, зрелая музыка The Maunt закрепила группу в статусе одной из наиболее перспективных инди-рок групп украинской сцены.

Несколько месяцев спустя The Maunt готовы сделать новый шаг на пути к своей цели. В поддержку одного из самых ротируемых синглов последнего релиза – композиции “ДИМ“ группа решила снять видеоклип. В качестве режиссера выступила Chereshnya, которая ранее она уже сотрудничала с The Maunt. В прошлом году Chereshnya сделала для группы остро социальное lyric video на композицию Brand New World.

Фронтмен The Maunt Alex Forst рассказал:

Выход клипа на песню ДИМ стал новой точкой отсчета в творчестве группы. Таким же важным для нас этапом, как и сам альбом ESCAPE. Клип получился таким, каким и задумывался. Это не просто красивая, выверенная картинка. Видео расширяет мир песни, придает ему новые смыслы. С Женей (прим. – Chereshnya) мы сотрудничаем давно в рамках разных творческих проектов. По моему мнению - это самая сильная и многогранная ее работа. Я рад, что она воплощена именно в нашей песне.

Говоря о загадочном, исполненном символизма сюжете клипа, Alex Forst поясняет: «Наше тело – биоробот; машина, в которой живет душа. Потеряв контроль над телом, попадая в темное, неизведанное пространство, душа ищет опору и ответы на важные для нее вопросы. Она стремится к истине, и, в конечном счете, к самой себе или к свету внутри – символ единения с космосом. Ведь все мы и есть космос. Нам недоступно понимание движущих сил и сущности жизни, но, оказавшись в их власти, мы выходим за пределы обыденного, разрываем замкнутый круг, цикличность перерождений и смерти».



Посмотреть клип “ДИМ“ группы The Maunt можно здесь:

Отметим, что мини-альбом Escape вышел 12 марта 2018 года. Помимо “ДИМ“, релиз также включает в себя хит-сингл “СНИ“ и три песни на английском языке.

Концертная премьера новых песен The Maunt состоялась в рамках шоукейса Пиар-Лаборатории Много Воды (официальная программа Kyiv Music Days 2018) в апреле текущего года, где также выступили Адвокаты, Счастливые Люди, Коля Сэмпл, Dibrova и Alina Pash.

