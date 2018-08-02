В Лондоне зарезали популярного рэпера
В Лондоне убили британского рэпера Incognito из группы Moscow17.
На музыканта и двух его приятелей напали вооруженные мужчины, передает The Mirror.
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Инцидент произошел на Уорхам-стрит на юго-востоке города. Рэпер скончался от полученных ранений прямо на улице. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.
К настоящему моменту арестованы двое подозреваемых. Одного из них содержат под стражей.
Отметим, что рэпер Incognito являлся членом группировки Moscow17. Ее участники выпустили треки Moscow March, Russian и We're Russians. К слову, в мае этого года на той же улице был убит другой член группировки - 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон.
Напомним, у американской певицы Деми Ловато начались осложнения после передозировки наркотиками.
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