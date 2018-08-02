В Лондоне зарезали популярного рэпера

На исполнителя Incognito и его приятелей напали вооруженные злоумышленники.

В Лондоне убили британского рэпера Incognito из группы Moscow17.

На музыканта и двух его приятелей напали вооруженные мужчины, передает The Mirror.

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Инцидент произошел на Уорхам-стрит на юго-востоке города. Рэпер скончался от полученных ранений прямо на улице. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

К настоящему моменту арестованы двое подозреваемых. Одного из них содержат под стражей.

Отметим, что рэпер Incognito являлся членом группировки Moscow17. Ее участники выпустили треки Moscow March, Russian и We're Russians. К слову, в мае этого года на той же улице был убит другой член группировки - 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон.

Напомним, у американской певицы Деми Ловато начались осложнения после передозировки наркотиками.