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В Лондоне зарезали популярного рэпера

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На исполнителя Incognito и его приятелей напали вооруженные злоумышленники.
В Лондоне зарезали рэпера Incognito
В Лондоне зарезали рэпера Incognito
PA/TWITTER @SK017_

В Лондоне убили британского рэпера Incognito из группы Moscow17.

На музыканта и двух его приятелей напали вооруженные мужчины, передает The Mirror.

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Инцидент произошел на Уорхам-стрит на юго-востоке города. Рэпер скончался от полученных ранений прямо на улице. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

К настоящему моменту арестованы двое подозреваемых. Одного из них содержат под стражей.

Отметим, что рэпер Incognito являлся членом группировки Moscow17. Ее участники выпустили треки Moscow March, Russian и We're Russians. К слову, в мае этого года на той же улице был убит другой член группировки - 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон.

Напомним, у американской певицы Деми Ловато начались осложнения после передозировки наркотиками.

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Теги: Incognito, убийство, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  02.08.2018, 12:31
Оценка:  +1
pусский
Чую, там есть украинский след - нажрались сала и истыкали несчастного ниггера за пропагандирование России, сраные твари!
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