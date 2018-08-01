Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Олег Винник отметил юбилей на пальме

Комментариев: 3
31 июля феномен украинской сцены Олег Винник отметил свой 45-й день рождения.
Олег Винник отметил юбилей на пальме
instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский секс-символ неоднократно признавался, что не готовится к этому празднику. По уже сложившейся традиции имениннику устраивают сюрпризы его друзья и родные. 

Нынешний год не стал исключением. Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана.

Олег Винник
Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk

Читайте также: Антитіла освоили космос в новом видео

К слову, в связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканской Республикой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.

Первыми фото с долгожданного отдыха Винник поделился на своей странице в социальной сети Instagram. В частности, на одном из снимков артист запечатлен на пальме.

Олег в шутку написал:

На день народження мені подарували.. пальму!

Олег Винник на пальме
Олег Винник на пальме
instagram.com/olegg.vynnyk

Читайте также: Виталий Козловский поделился полностью обнаженным фото

Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.

Винник отметил:

Любі мої! Хочу подякувати вам за щирі слова привітання у мій день народження, за те що ви прикрасили моє свято своїми теплими побажаннями. Будьте і ви кохані, щасливі, бережіть один одного. Люблю вас безмежно!

Напомним также, что Влад Топалов публично признался в любви Регине Тодоренко

Поделись:
Теги: Олег Винник, юбилей, день рождения, подарки, пальма, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
CпасительМаккейн    02.08.2018, 14:49
Оценка:  0
CпасительМаккейн
Сорок пять,сорок пять,-баба ягодка опять,баба ягодка опять в сорок пять!
гость  (аноним)  02.08.2018, 14:16
Оценка:  +1
гость
молодец! как обезьяна!
pусский  (аноним)  02.08.2018, 13:58
Оценка:  +1
pусский
Долбоёб!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь