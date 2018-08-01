Олег Винник отметил юбилей на пальме

31 июля феномен украинской сцены Олег Винник отметил свой 45-й день рождения.

Украинский секс-символ неоднократно признавался, что не готовится к этому празднику. По уже сложившейся традиции имениннику устраивают сюрпризы его друзья и родные.

Нынешний год не стал исключением. Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана.

Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk

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К слову, в связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканской Республикой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.

Первыми фото с долгожданного отдыха Винник поделился на своей странице в социальной сети Instagram. В частности, на одном из снимков артист запечатлен на пальме.

Олег в шутку написал:

На день народження мені подарували.. пальму!

Олег Винник на пальме instagram.com/olegg.vynnyk

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Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.

Винник отметил:

Любі мої! Хочу подякувати вам за щирі слова привітання у мій день народження, за те що ви прикрасили моє свято своїми теплими побажаннями. Будьте і ви кохані, щасливі, бережіть один одного. Люблю вас безмежно!

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