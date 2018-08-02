Как безупречно выглядеть на фото: певица поделилась лайфхаками позирования

Юная артистка Анна Петраш рассказала, как нужно позировать, чтобы идеально получаться на фотографиях.

Певица, актриса, влогер и фотомодель Анна Петраш активно ведет Instagram-аккаунт и очаровывает подписчиков яркими фотографиями.

Артистка решила поделиться с читателями Ivona основными советами касательно того, как нужно позировать, чтобы хорошо выглядеть на фотографиях.

Фото в полный рост:

“Длинные ноги“

Для того, чтобы ноги на фото выглядели длиннее, нужно обратить внимание на следующее:

- осанка модели: выпрями спинку, расслабь плечи, живот в себя, попу в себя, грудь вперед - все как в фильме “Служебный роман“. Осанка говорит о многом, и не только на фото. Поэтому не забывай за этим следить всегда;

- уровень камеры: попроси фотографа сделать снимок от уровня талии или немного ниже. Снимки от самой земли слишком нарушают пропорции;

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- поза модели: попробуй перенести вес на одну ногу (она будет опорной), а другую ногу вытяни немножко вперед, при этом постараться слегка натянуть носочек. Важно не переусердствовать, чтобы поза не смотрелась напряженно.

“Красивые колени“

Никогда не сгибай коленку в направлении камеры. Так она будет казаться полно и не пропорциональной по отношению к остальным частям тела, а согнутая нога будет казаться короче. Если хочешь выглядеть красиво и расслабленно, направь коленку в сторону, а согнутую ногу поставь на носочек. Руки можешь аккуратно и как будто небрежно поместить на поясе или зацепить за карманы шорт/брюк/юбки/платья. Но не прячь руки полностью в карманы. Ты же не хочешь выглядеть на фото безрукой? Ну, и как и всегда, следи за осанкой!

Средний план

“Тонкая талия“

Для того, чтобы сделать акцент на своей красивой талии и подчеркнуть изгиб тела, для начала повернись к камере боком. “Дальнюю“ от камеры ногу отставь немножко вперед, чтобы на снимке было видно, что у тебя две ноги, а не одна “курья ножка“. Плечи разверни немного к фотографу, как на снимке. Помни об осанке и животике. И никогда не складывай руки на груди. Потому что это очень закрытая поза и в зависимости от осанки ты можешь выглядеть либо неуверенной в себе, либо враждебной.

“Красивый взгляд“

Самое главное - не отводи взгляд далеко в сторону от объектива. Иначе на снимке твои белки вместо глаз могут напугать. Смотри в камеру, или слегка в сторону, например, на ухо фотографа. Постарайся подумать о чем-то интересном или важном для тебя в этот момент. Так ты наполнишь взгляд мыслью, а снимок - смыслом. И не забывай про свои руки. Во-первых, руки в позе висячих сосисок не прибавят снимку шарма, ведь ты будешь выглядеть неестественной и скованной. А во-вторых, скажу по секрету, что мы невольно обращаем внимание на то место на фото, куда указывают наши кисти. Поэтому подумай, что ты хочешь подчеркнуть - овал лица, шею, волосы, талию, одежду? И как будто невзначай прикоснись рукой к объекту. Главное - кисти рук должны быть расслаблены и выглядеть естественно, и не сгибать локти в сторону объектива (по аналогии с коленкой).

“Сидя на стуле“

Для начала сядь на край сидения и достань ноги из-под стула. Выпрямь спину, ноги поставь немного на носочки и присогни на разном уровне. При этом ногу, расположенную ближе к камере, вытяни немножко вперёд. Руками можешь что-то поправлять, касаться ног и т.п. Главное - не перенапрягаться. Так “сидеть“ не очень удобно, знаю, но постарайся все же расслабиться. И на фото ты получишься просто великолепно!

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