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Украинская ведущая установила национальный рекорд

Комментариев: 7
Ведущая Оля Цибульская установила национальный рекорд Украины: известны подробности.
Оля Цибульская установила национальный рекорд
Оля Цибульская установила национальный рекорд
пресс-служба

Самая поющая ведущая Украины Оля Цибульская стала рекордсменкой среди украинских телеведущих.

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Оказывается, Ольга провела самое большое количество музыкальных концертов и премий, а также на ее счету самые длинные прямые эфиры. К слову, финал фестиваля “Черноморские Игры-2018“, который вела Оля Цибульская на прошлых выходных, также длился целых 5 часов.

В послужном списке Цибульской числятся самые масштабные музыкальные события Украины - Золотой Граммофон (2011), Черноморские Игры (2012, 2017, 2018), M1 Music Awards (2015, 2016, 2017), Большая свадьба Русского Радио (2015, 2016, 2017, 2018), День Независимости (2012), Большой весенний концерт (2017, 2018), Национальная премия “Золотая Жар-птица“ (2018) и другие.

Оля Цибульская на M1 Music Awards
Оля Цибульская на M1 Music Awards
пресс-служба

Достижения ведущей уже внесены в национальный реестр рекордов Украины.

Напомним, украинская группа “Антитіла“ освоила космос в новом клипе. Посмотреть видеоработу можно здесь.

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Теги: Оля Цибульская, Черноморские игры, рекорд, новости, шоу-биз
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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  02.08.2018, 13:02
Оценка:  0
гость
Все правильно! заслужила!
pусский  (аноним)  02.08.2018, 12:32
Оценка:  -1
pусский
Самая пиздливая из украинских ведущих!
гость  (аноним)  02.08.2018, 12:19
Оценка:  -1
гость
Как же она задрала! Кто только эту колхозницу продвигает. Ей сельский час на канале урожай тв вести с такой рожей!
гость  (аноним)  02.08.2018, 11:41
Оценка:  +1
гость
умничка!!! горжусь, что у нас есть такие таланты!
гость  (аноним)  02.08.2018, 11:27
Оценка:  +2
гость
Молодец, Цибулька! Абсолютно живая и настоящая! В рассее таких не было, нет и не будет...там силикон правит бал...
гость  (аноним)  02.08.2018, 11:14
Оценка:  -1
гость
кто это?
гость  (аноним)  02.08.2018, 11:12
Оценка:  -1
гость
я думал сожрала 10 кг вареников и насрала самую большую кучу
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