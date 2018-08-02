Украинская ведущая установила национальный рекорд

Ведущая Оля Цибульская установила национальный рекорд Украины: известны подробности.

Самая поющая ведущая Украины Оля Цибульская стала рекордсменкой среди украинских телеведущих.

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Оказывается, Ольга провела самое большое количество музыкальных концертов и премий, а также на ее счету самые длинные прямые эфиры. К слову, финал фестиваля “Черноморские Игры-2018“, который вела Оля Цибульская на прошлых выходных, также длился целых 5 часов.

В послужном списке Цибульской числятся самые масштабные музыкальные события Украины - Золотой Граммофон (2011), Черноморские Игры (2012, 2017, 2018), M1 Music Awards (2015, 2016, 2017), Большая свадьба Русского Радио (2015, 2016, 2017, 2018), День Независимости (2012), Большой весенний концерт (2017, 2018), Национальная премия “Золотая Жар-птица“ (2018) и другие.

Оля Цибульская на M1 Music Awards пресс-служба

Достижения ведущей уже внесены в национальный реестр рекордов Украины.

Напомним, украинская группа “Антитіла“ освоила космос в новом клипе. Посмотреть видеоработу можно здесь.