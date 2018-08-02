Виталий Козловский поделился полностью обнаженным фото
Исполнитель Виталий Козловский, который часто радует поклонниц пикантными снимками, показал полностью обнаженную фотографию.
Пикантный кадр был опубликован в Instagram-аккаунте певца с такой подписью:
Я жёстко повис на Любви! А вы на чем висите?) #ВИС#сердечко #какукозловского #янеголый#хотя #ктознает
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#МамоПробачСинаЕксгібіціоніста
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На снимке Виталий запечатлен висящим на турнике. Интимные места артист предпочел прикрыть стикером в форме сердечка.
Подписчики певца бурно отреагировали на смелый кадр, оставив несколько тысяч лайков и восхищенные комментарии по поводу его внешнего вида.
Напомним, ранее украинская певица Санта Димопулос блеснула соблазнительными формами в купальнике.
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