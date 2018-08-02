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Виталий Козловский поделился полностью обнаженным фото

Комментариев: 3
Украинский певец Виталий Козловский продемонстрировал накачанную фигуру.
Виталий Козловский поделился полностью обнаженным фото
Виталий Козловский поделился полностью обнаженным фото
instagram.com/vkozlovskiy

Исполнитель Виталий Козловский, который часто радует поклонниц пикантными снимками, показал полностью обнаженную фотографию.

Пикантный кадр был опубликован в Instagram-аккаунте певца с такой подписью:

Я жёстко повис на Любви! А вы на чем висите?) #ВИС#сердечко #какукозловского #янеголый#хотя #ктознает 
#тайна#ВсеЗнаетФотограф #ктофотограф
#МамоПробачСинаЕксгібіціоніста

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На снимке Виталий запечатлен висящим на турнике. Интимные места артист предпочел прикрыть стикером в форме сердечка.

 

Подписчики певца бурно отреагировали на смелый кадр, оставив несколько тысяч лайков и восхищенные комментарии по поводу его внешнего вида.

Напомним, ранее украинская певица Санта Димопулос блеснула соблазнительными формами в купальнике.

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Теги: Виталий Козловский, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  02.08.2018, 11:28
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гость
Сейчас руццкий его запердит и ....)))))
гость  (аноним)  02.08.2018, 11:11
Оценка:  0
гость
пиDорас обыкновенный. и что?
гость  (аноним)  02.08.2018, 11:03
Оценка:  0
гость
лош
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