Фанатов ALEKSEEV из Греции не пустили на его концерт

29 июля в одном из одесских престижных ночных клубов состоялся концерт молодого украинского певца ALEKSEEV, который собрал сотни одесситов и гостей морского курорта.

Песни в унисон, множество подарков и цветов – со сцены клуба артист уходил, переполнен эмоциями, как и его поклонники, приехавшие на концерт со всей Украины и не только.

Но, спустя несколько дней после концерта, ALEKSEEV получил сообщение в социальных сетях с рассказом о неприятном инциденте, который случился в Одессе - троих фанов певца, которые прилетели из Греции специально на концерт кумира, не смотря на наличие билетов на танцпол, не пустили работники заведения.

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Услышав, что мужчины разговаривали на иностранном языке, сотрудники ночного клуба предложили купить им билеты в вип-сектор. Поскольку необходимой суммы у фанов не было, увидеть перфоманс им так и не удалось.



Реакцией артиста на инцидент стало видеообращение, которым ALEKSEEV поделился сегодня на своих страничках в соцсетях. Певец извинился за то, что такая ситуация имела место быть, а также пригласил поклонников из Греции на свой следующий концерт, который состоится 25 августа в одесском клубе Itaka, пообещав оплатить фанам перелет в Украину. Кроме того, артист позвал фанов на ужин после выступления.





Тысячи поклонников в социальных сетях восхитил поступок ALEKSEEV, страничка исполнителя запестрела комментариями: “Артист, который уважает своих слушателей“, “Очень достойный поступок!“, “Благородно!“ и др.

Уже 25 августа исполнитель встретится с греческими фанами. Концерт в клубе Itaka станет рекордным по счету - в Одессе ALEKSEEV дал уже более 25 перфомансов.

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