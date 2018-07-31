Олегу Виннику пожелали в юбилей построить собственный стадион для концертов

Во вторник, 31 июля, в эфире телеканала "Украина" вышел спецвыпуск программы "Зірковий шлях" с неизменными ведущими Александром Скичко и Аленой Винницкой, посвященный юбилейному дню рождения популярного украинского певца Олега Винника.

Украинские звезды поздравили секс-символа эстрады Олега Винника, который отмечает свое 45-летие, с юбилеем.

Так, в эфире программы “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ любимца публики с праздником поздравили коллеги по сцене:

“Олег, будь здоров. Хороших новостей тебе, денег, фарта. И, слушай, строй уже свой собственный стадион для концертов“, - пожелал певцу артист Арсен Мирзоян.

К поздравлениям также присоединилась жена Арсена Тоня Матвиенко, поблагодарив Винника за искренность:

“Я тебе очень благодарна за то, что даришь радость, за искренность. Возможно, кто-то не знаком с таким тобой. Но знайте, что Олег Винник - супер классный человек!“

Теплые слова нашла также певица Злата Огневич:

Дорогой Олег, желаю тебе еще больше хитовых песен, любви твоих зрителей, слушателей. Чтобы за спиной у тебя были крылья, а рядом - человек, который смогу разделит с тобой любовь и пронесет ее через всю жизнь. Спасибо за то, что ты такой искренний, каким все мы тебя знаем.

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Аншлагов на всемирно известных концертных площадках пожелал Олегу Виннику телеведущий Тимур Мирошниченко:

Олег, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы концерты и аншлаги не заканчивались, и дальше – концерты на Уэмбли, Мэдисон Сквер Гарден несколько дней подряд.

А продюсер Олега Винника Александр Горбенко предрек артисту еще много свершений в жизни:

Олег, мы много лет вместе, много лет рядом. С большим удовольствие и счастьем поздравляю тебя с днем рождения. Ты достойно прожил свои 45 лет, впереди тебя ждет еще много свершений и успехов. Хочу пожелать терпения, остальное у тебя уже есть. Я счастлив, что много лет с тобой рядом.

Напомним, ранее Олег Винник заинтриговал поклонников новым клипом.