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В сети показали, как Олег Винник выглядел в детстве

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Во вторник, 31 июля, украинский певец Олег Винник отмечает 45-й день рождения.
В сети показали, как Олег Винник выглядел в детстве
В сети показали, как Олег Винник выглядел в детстве
instagram.com/olegg.vynnyk

В сети появилась архивная фотография украинского секс-символа Олега Винника, который 31 июля отмечает свой 45-й день рождения.

Снимок был опубликован на официальном Facebook-аккаунте артиста вместе с поздравлениями:

Сегодня свой 45-й день рождения отмечает наш любимый артист - Олег Винник! Давайте все вместе поздравим его и напишем много приятных комментариев с пожеланиями! С праздником! Ярких, долгих творческих лет! Неиссякаемой энергии, благополучия, счастливых мгновений и новых суперхитов!

 

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Многочисленная армия поклонниц Винника присоединилась к поздравлениям, некоторые из подписчиц подчеркнули, что уже в детстве Олег выделялся из толпы и был очень талантливым мальчиком.

Напомним, ранее Олег Винник заинтриговал поклонников новым клипом.

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Теги: Олег Винник, новости, фото, шоу-биз
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