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Полина Логунова и Анна Добрыднева поделились секретами питания и физических нагрузок

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В премьерном кинотеатре «Оскар» прошел уже третий Кинобранч для молодых мам с малышами.
Третий Кинобранч в кинотеатре Оскар
Третий Кинобранч в кинотеатре Оскар
Пресс-служба

Полина Логунова вместе с певицей Анной Добрыдневой поделились секретами своего питания и физических нагрузок. Мамы убедились, что в действительности держать себя в форме гораздо проще, чем казалось и для этого не обязательно тратить большие суммы денег.

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В завершении мероприятия, все большой компанией отправились на просмотр фильма –«Талли» с шикарной Шарлиз Терон в образе усталой и измученной мамы, которая ради этой роли поправилась на целых 16 килограмм. Фильм шел с пониженным уровнем звука, что позволило смотреть кино даже с грудничками.

Директор по маркетингу сети кинотеатров «Оскар», Александра Новикова, рассказала:

Наши “Тихие сеансы“ для мам с малышами становятся все более популярными. В эту пятницу успешно стартовал наш третий КИНОБРАНЧ в «Оскаре». Молодые мамы имели возможность пообщаться со звездными гостями, получить ценные подарки и посмотрели кино. Мы получили очень много замечательных отзывов и понимаем, что на правильном пути. Формат интересный, полезный и очень нужный нашей аудитории.

Напомним также, что на предыдущем Кинобранче Полина Логунова и Алена Мусиенко поделились своим мнением по поводу воспитания детей. Подробнее по ссылке.

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Теги: Кинобранч, Полина Логунова, Анна Добрыднева, фотоотчет, питание, физические нагрузки, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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