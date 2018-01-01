У Деми Ловато начались усложнения после передозировки

Американская певица Деми Ловато страдает из-за проблем со здоровьем.

25-летняя исполнительница Деми Ловато, которая 24 июля была госпитализирована в Лос-Анджелесе после передозировки наркотиками, страдает из-за начавшихся усложнений.

Девушка до сих пор находится в реабилитационном центре, передает американский таблоид TMZ.

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Деми Ловато страдает от тошноты и высокой температуры. Источник сообщает, что это одни из осложнений, связанных с передозировкой.

Отметим, проблемы с наркотиками у 25-летней Ловато начались еще в юности. Весной она отметила шесть лет “трезвости“. В своем недавнем видео она призналась, что плотно подсела еще в 17 лет.

В июне 2018 года вышла песня Sober, в которой певица намекнула на то, что снова употребляет психоактивные вещества. В песне присутствует строчка “Мама, мне так жаль, но я больше не трезва“.

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