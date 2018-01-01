"Выглядит фирменно": Олег Винник заинтриговал новым клипом

Украинский певец Олег Винник рассказал, когда выйдет клип на его песню "Ты в курсе".

Украинский секс-символ Олег Винник признался, что работа над клипом на песню "Ты в курсе" уже окончена, а его премьера состоится в конце августа - начале сентября.

Такое заявление артист сделал в интервью телеканалу "Украина":

Я впервые настолько доволен и процессом, и результатом. Съемки прошли быстро и профессионально. Мои коллеги, которые уже видели клип на песню "Ты в курсе", говорят, что выглядит очень фирменно.

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Также артист признался, что в скором времени планирует снять видео и на песню "Вишиванка", которую он впервые представил в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!":

На создание этой композиции меня вдохновили люди, которые стали все чаще носить наши национальные костюмы. Это дух народа, наша ценность. На "Вишиванку" обязательно снимем клип – и у меня уже есть идея.

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