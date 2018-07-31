Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Олегу Виннику - 45: лучшие хиты украинского секс-символа

Комментариев: 2
Украинский певец Олег Винник покорил сердца миллионов украинских женщин.
Олег Винник отмечает 45-летие
Олег Винник отмечает 45-летие
instagram.com/olegg.vynnyk

Во вторник, 31 июля, свое 45-летие отмечает популярный певец, украинский символ Олег Винник.

Читай также: Олег Винник стал преподавателем университета

За последние несколько лет артист своей харизмой и народными хитами покорил сердца миллионов украинских женщин.

В честь юбилея певца Ivona предлагает вспомнить самые яркие его хиты.

  • "Вовчиця"

Сложно найти хоть одного человека, который ни разу не слышал легендарную "Вовчицю", а даже если и не слышал саму песню - точно знает о ее существовании. Трек стал настоящим хитом не только среди поклонниц творчества Олега Винника.

  • "Нино" 

Еще одна песня, которая сразу же приходит в голову после упоминания об Олеге Виннике. К слову, ее даже перепели на мотивы семи стран мира.

  • "Счастье"

  • "Плен"

  • "Ты в курсе" 

 

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, как собрал полный стадион в Одессе.

Поделись:
Теги: Олег Винник, новости, видео, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
темп    31.07.2018, 16:48
Оценка:  0
темп
Ну, какой секс символ???? Не смешите
ALFER+    31.07.2018, 16:39
Оценка:  0
ALFER+
Ничего так спивае. мои витаньня!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь