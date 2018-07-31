Олегу Виннику - 45: лучшие хиты украинского секс-символа
Во вторник, 31 июля, свое 45-летие отмечает популярный певец, украинский символ Олег Винник.
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За последние несколько лет артист своей харизмой и народными хитами покорил сердца миллионов украинских женщин.
В честь юбилея певца Ivona предлагает вспомнить самые яркие его хиты.
- "Вовчиця"
Сложно найти хоть одного человека, который ни разу не слышал легендарную "Вовчицю", а даже если и не слышал саму песню - точно знает о ее существовании. Трек стал настоящим хитом не только среди поклонниц творчества Олега Винника.
- "Нино"
Еще одна песня, которая сразу же приходит в голову после упоминания об Олеге Виннике. К слову, ее даже перепели на мотивы семи стран мира.
- "Счастье"
- "Плен"
- "Ты в курсе"
Напомним, ранее Олег Винник рассказал, как собрал полный стадион в Одессе.
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