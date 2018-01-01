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Макс Барских раскрыл значение первого элемента своего уникального шоу "Семь"

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Осталось ровно 4 месяца до уникального события этой осени – концерта под названием "Семь" Макса Барских в киевском МВЦ.
Макс Барских раскрыл первые подробности нового шоу
Макс Барских раскрыл первые подробности нового шоу
Пресс-служба

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Счастливое число Барских в нейминге новой шоу-программы породило немало споров среди поклонников артиста. Команда певца во главе с Аланом Бадоевым начинает обратный отсчет и приступает раскрывать секреты тех самых семи элементов, вошедших в концепцию будущего шоу.

Барских рассказывает:

"Семь" - это осенний альбом. Я не имею в виду время года, я говорю о состоянии в отношениях и душе. Я задумал создать танцевальный альбом, где каждая песня - живая эмоция.

Премьера пластинки состоится прямо на сцене МВЦ уже 29 ноября. А зрители станут первыми, кто услышит главную музыкальную интригу сезона от Макса Барских. 

Напомним также, что TAYANNA в купальнике анонсировала новый хит. Подробнее по ссылке.

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Теги: Макс Барских, новое шоу, анонс, осень, концерт, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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