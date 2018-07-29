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Ведущий Тимур Мирошниченко крестил дочь: фото

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Ведущий международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Тимур Мирошниченко крестил дочь: названы имена крестных.
Тимур Мирошниченко крестил дочь
Тимур Мирошниченко крестил дочь
instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который в июне впервые стал отцом, крестил дочь Мию.

Судя по Instagram-аккаунтах Тимура и его жены Инны Рудник, крестины прошли в Свято-Троицком Ионинском монастыре:

Сегодня на 41-й день жизни МиМи мы сделали ей один из самых главных подарков. Теперь у Мии есть еще одни родители.

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Крестными родителями малышки стали телеведущая и невестка Владимира Литвина Татьяна Терехова и адвокат Евгений Пронин.

 

Напомним, ранее голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поразила поклонников естественной красотой. Как выглядит артистка без макияжа, смотрите здесь.

 

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Теги: Тимур Мирошниченко, фото, новости, шоу-биз
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