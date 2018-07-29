Ведущий Тимур Мирошниченко крестил дочь: фото
Украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который в июне впервые стал отцом, крестил дочь Мию.
Судя по Instagram-аккаунтах Тимура и его жены Инны Рудник, крестины прошли в Свято-Троицком Ионинском монастыре:
Сегодня на 41-й день жизни МиМи мы сделали ей один из самых главных подарков. Теперь у Мии есть еще одни родители.
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Крестными родителями малышки стали телеведущая и невестка Владимира Литвина Татьяна Терехова и адвокат Евгений Пронин.
Великий день у житті #МиМиТимуровна 👼🏻 На 41-ий день життя у Мії з’явилися ще одні батьки: @terehovat та @pronin_law_you 👩🏼🧔🏻 . . . #крестины #крестныйотец #крестнаямама #хрестини #InTimFamily #міятімурівна #дочьартиста #инкинмуж #женаартиста #тимурмирошниченко #тімурмірошниченко #timurmiroshnychenko
Сегодня на 41ый день жизни МиМи мы сделали ей один из самых главных подарков 🎁 Теперь у Мии есть еще одни родители @terehovat и @pronin_law_you 🙏🏻 Я очень счастлива, что наша семья пополнилась такими людьми! Мы вас очень любим и доверяем вам самое ценное и важное - нашу #МиМиТимуровна 👶🏻💛 . #intimfamily #дочьартиста #newborn #міятімурівна #женаартиста
В такой важный день, мы с @pronin_law_you стали крестными родителями волшебной #МиМиТимуровна ❤️🌟 Которая, кстати, во время крестин вела себя, как 👼🏼 и улыбалась ✨ (целиком и полностью развенчивая мифы родителей 😉) Спасибо, дорогие @_inna_mi_ & @timur.miroshnychenko за доверие ❣️Будем беречь и любить ! 😍
Покрестили сегодня с @terehovat прекрасную маленькую принцессу #МиМитимуровна ☺️ Хотя @_inna_mi_ и убеждала нас в том, что это маленький ураган, но #МиМи вела себя, как настоящая леди😁 и спала!) Уверен, что мы будем ответственными крестными и легкими на подъем кумовьями для @timur.miroshnychenko и @_inna_mi_ 🙏🏻💪🏻☝🏻😁😁😁
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