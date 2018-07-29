Ведущий Тимур Мирошниченко крестил дочь: фото

Ведущий международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Тимур Мирошниченко крестил дочь: названы имена крестных.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который в июне впервые стал отцом, крестил дочь Мию.

Судя по Instagram-аккаунтах Тимура и его жены Инны Рудник, крестины прошли в Свято-Троицком Ионинском монастыре:

Сегодня на 41-й день жизни МиМи мы сделали ей один из самых главных подарков. Теперь у Мии есть еще одни родители.

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Крестными родителями малышки стали телеведущая и невестка Владимира Литвина Татьяна Терехова и адвокат Евгений Пронин.

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